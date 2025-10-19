Baltijas balss logotype
Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе 0 629

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе
ФОТО: Global Look Press

Ходьба и плавание уменьшают боль при артрозе коленного сустава.

Ученые выяснили, что самые доступные виды физической активности — ходьба, плавание и езда на велосипеде — могут существенно уменьшить боль и скованность при артрозе коленного сустава. Как показало крупное исследование, опубликованное в журнале The BMJ, именно эти аэробные нагрузки лучше всего восстанавливают подвижность, улучшают походку и повышают качество жизни пациентов.

Специалисты проанализировали результаты 217 клинических испытаний, проведенных за последние три десятилетия, с участием более 15 тысяч человек. Они сравнили эффективность различных видов упражнений — от растяжки до силовых тренировок — и пришли к выводу, что аэробная активность стабильно давала наилучшие результаты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, исследователи отметили, что такие занятия полностью безопасны: ни один вид упражнений не вызывал побочных эффектов. По их словам, даже ежедневные прогулки по 20–30 минут способны заметно снизить боль и поддерживать здоровье суставов, а при невозможности ходить можно заменить их плаванием или занятиями на велотренажере.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

