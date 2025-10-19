Молодые люди часто не видят смысла тратить свое время на участие в построении "благодати".

«Зумеры» — это представители поколения Z, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год. Они выросли в цифровой среде и отличаются высокой технологической грамотностью, ценят искренность, свободу и личные границы. Их часто называют «цифровым поколением», поскольку смартфон для них так же привычен, как и для предыдущих поколений ложка или вилка.

Старшие поколения склонны обвинять "зумеров" и даже миллениалов в лени. Однако, подобный вывод явно затрагивает лишь одну грань социально-экономических отношений. Под видом лени (склонности к недеянию) может скрываться комплекс других, более социально значимых мотиваций и факторов:

Усталость из-за информационной перегрузки. Информационная экосистема, построенная на хайпожорстве, влечет постоянные, по крайней мере, подсознательные реакции на ничего не значащие заявления по общественно значимым поводам. Добавим к этому неспособность цифрового поколения к длительной концентрации и получим невротизацию и переутомление.

Несовместимость с системой ценностей старших поколений, для многих представителей которых деньги идут на первом месте. При том, что деньги стремительно обесцениваются, и многие наиболее необходимые товары, как, например, жилая недвижимость, становятся недоступными для "честного человека". Вкалывать же просто так, чтобы тратить заработанное на отпуск в Турции, алкоголь, сигареты и таблетки - такое себе решение для молодежи при изобилии видео- и игрового контента. Не то, чтобы "зумерам" не свойственен консьюмеризм, включая запрос на самоактуализацию через "SWAG", он просто более цифровой и менее осязаемый: вновь чувствуется сжатие личного пространства вокруг индивида.

Более молодые поколения, включая "зумеров" и миллениалов, в большей мере ценят самореализацию. Здесь также имеет смысл упомянуть эйджизм царящих сегодня "бумеров", их нежелание адаптироваться к запросам молодых сотрудников, объяснять (в том числе себе), зачем нужно делать то, что они делают, и искать компромиссы. Итог - классическое "верхи не могут - низы не хотят" в поколенческой парадигме.

Плохое самочувствие в результате специфических условий жизни: дико-капиталистическая и госкапиталистическая городская инфраструктура "трать или сиди дома", переполненный общественный транспорт (часто c высокой для представителей группы стоимостью проезда и сложностью безбилетного проезда), вирусные заболевания при сниженном иммунитете, низкая культура питания и изобилие полуфабрикатов, энергетиков и никотина в диете, отсутствие привычки к активному отдыху и времяпрепровождению на воздухе, депрессивные климатические факторы, ненормированный рабочий день или работа в ночную смену - всё это способствует развитию депрессии.

Отдельно следует отметить низкую оплату труда при высокой стоимости жизни, особенно на низовых должностях, которые и занимают "зумеры". Отсутствие соразмерного затраченным силам вознаграждения и даже ощущения благодарности (как это принято, к примеру, в японской корпоративной культуре) демотивирует индивида работать, такова человеческая природа вне зависимости от возраста.

Имеет смысл упомянуть и социо-культурный раскол. "Зумеры" часто не видят смысла тратить свое время на участие в построении той "благодати", которую "брежневская молодежь" хочет видеть, а лица среднего возраста строят в стремлении закрыть ипотеку или поддерживать привычный уровень потребления.

Кстати, привычный уровень потребления - то, что заставляет представителей поколений Х и Y работать всё сильнее и сильнее в попытке угнаться за энтропией. Достигнуть того же уровня благосостояния сообразно затраченному труду, как до условного 2012-2014 года, для общества в целом нереалистично. "Зумеры" же плохо помнят благодать былых лет, что, в свою очередь, лишает их иллюзий о возможности "удержаться на месте" даже ценой титанических усилий.

В целом подобная "лень" выглядит как некая форма социально-экономической гибернации, стремление переждать стихийное бедствие или дождаться смерти хищника от истощения, прежде чем придет время вылезти из норы или дупла. В целом же такая система выглядит даже устойчивой и несущей стабильность для политической модели - пока доходов родителей из старших поколений хватает на содержание "лентяев", те вряд ли пойдут жечь дворцы по непальскому сценарию.