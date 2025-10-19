Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему юные «зумеры» отказываются вкалывать: расследование экспертов 0 260

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иногда так лениво что-то делать.

Иногда так лениво что-то делать.

Молодые люди часто не видят смысла тратить свое время на участие в построении "благодати".

«Зумеры» — это представители поколения Z, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год. Они выросли в цифровой среде и отличаются высокой технологической грамотностью, ценят искренность, свободу и личные границы. Их часто называют «цифровым поколением», поскольку смартфон для них так же привычен, как и для предыдущих поколений ложка или вилка.

Старшие поколения склонны обвинять "зумеров" и даже миллениалов в лени. Однако, подобный вывод явно затрагивает лишь одну грань социально-экономических отношений. Под видом лени (склонности к недеянию) может скрываться комплекс других, более социально значимых мотиваций и факторов:

Усталость из-за информационной перегрузки. Информационная экосистема, построенная на хайпожорстве, влечет постоянные, по крайней мере, подсознательные реакции на ничего не значащие заявления по общественно значимым поводам. Добавим к этому неспособность цифрового поколения к длительной концентрации и получим невротизацию и переутомление.

Несовместимость с системой ценностей старших поколений, для многих представителей которых деньги идут на первом месте. При том, что деньги стремительно обесцениваются, и многие наиболее необходимые товары, как, например, жилая недвижимость, становятся недоступными для "честного человека". Вкалывать же просто так, чтобы тратить заработанное на отпуск в Турции, алкоголь, сигареты и таблетки - такое себе решение для молодежи при изобилии видео- и игрового контента. Не то, чтобы "зумерам" не свойственен консьюмеризм, включая запрос на самоактуализацию через "SWAG", он просто более цифровой и менее осязаемый: вновь чувствуется сжатие личного пространства вокруг индивида.

Более молодые поколения, включая "зумеров" и миллениалов, в большей мере ценят самореализацию. Здесь также имеет смысл упомянуть эйджизм царящих сегодня "бумеров", их нежелание адаптироваться к запросам молодых сотрудников, объяснять (в том числе себе), зачем нужно делать то, что они делают, и искать компромиссы. Итог - классическое "верхи не могут - низы не хотят" в поколенческой парадигме.

Плохое самочувствие в результате специфических условий жизни: дико-капиталистическая и госкапиталистическая городская инфраструктура "трать или сиди дома", переполненный общественный транспорт (часто c высокой для представителей группы стоимостью проезда и сложностью безбилетного проезда), вирусные заболевания при сниженном иммунитете, низкая культура питания и изобилие полуфабрикатов, энергетиков и никотина в диете, отсутствие привычки к активному отдыху и времяпрепровождению на воздухе, депрессивные климатические факторы, ненормированный рабочий день или работа в ночную смену - всё это способствует развитию депрессии.

Отдельно следует отметить низкую оплату труда при высокой стоимости жизни, особенно на низовых должностях, которые и занимают "зумеры". Отсутствие соразмерного затраченным силам вознаграждения и даже ощущения благодарности (как это принято, к примеру, в японской корпоративной культуре) демотивирует индивида работать, такова человеческая природа вне зависимости от возраста.

Имеет смысл упомянуть и социо-культурный раскол. "Зумеры" часто не видят смысла тратить свое время на участие в построении той "благодати", которую "брежневская молодежь" хочет видеть, а лица среднего возраста строят в стремлении закрыть ипотеку или поддерживать привычный уровень потребления.

Кстати, привычный уровень потребления - то, что заставляет представителей поколений Х и Y работать всё сильнее и сильнее в попытке угнаться за энтропией. Достигнуть того же уровня благосостояния сообразно затраченному труду, как до условного 2012-2014 года, для общества в целом нереалистично. "Зумеры" же плохо помнят благодать былых лет, что, в свою очередь, лишает их иллюзий о возможности "удержаться на месте" даже ценой титанических усилий.

В целом подобная "лень" выглядит как некая форма социально-экономической гибернации, стремление переждать стихийное бедствие или дождаться смерти хищника от истощения, прежде чем придет время вылезти из норы или дупла. В целом же такая система выглядит даже устойчивой и несущей стабильность для политической модели - пока доходов родителей из старших поколений хватает на содержание "лентяев", те вряд ли пойдут жечь дворцы по непальскому сценарию.

Читайте нас также:
#молодежь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Болезнь и развод: Кит Урбан прервал турне после новостей о расставании с Кидман
Изображение к статье: Болезнь и развод: Кит Урбан прервал турне после новостей о расставании с Кидман
Зачем 88-летний Кончаловский снял «Хроники русской революции»
Изображение к статье: Мэтр сделал главной красавицей сериала свою обожаемую супругу Юлию Высоцкую. Иконка видео
36-летняя Муцениеце поправилась на 12 кг и отдыхает на Балтике
Изображение к статье: В ожидании важнейшего момента жизни. Иконка видео
Огород, курятник и утки: как Бекхэм обустроил семейное гнездо
Изображение к статье: Фото: Daily Mail
Изображение к статье: Розовый шардоне официально стал восьмым разрешенным сортом для игристого вина. Иконка видео
Розовый шардоне обещает революцию в мире шампанского 178
Изображение к статье: Место жительства связали с риском болезней мозга
Место жительства связали с риском болезней мозга 603
Изображение к статье: Найден самый простой способ улучшить обмен веществ
Найден самый простой способ улучшить обмен веществ 652
Изображение к статье: Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе
Определены простейшие способы уменьшения боли при артрозе 629

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 8
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 38
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 170
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 123
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 144
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 8
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 38
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 170

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео