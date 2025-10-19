Фото: @Adamstoon1 / Х
Британское издание The Telegraph показало посвященную поездке Зеленского в США карикатуру.
В Великобритании газета The Telegraph показала карикатуру, посвященную поездке президента Украины Владимира Зеленского в США. Изображение появилось на сайте издания.
На нем украинский лидер запечатлен в вечернем обращении к украинцам, одетый в футболку с надписью «Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку».
До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Зеленского отправили на улицу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
19 октября Зеленский поделился, что американский лидер не дал однозначного ответа о ракетах Tomahawk.
До этого портал Axios утверждал, что Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk.
