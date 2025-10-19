В Великобритании газета The Telegraph показала карикатуру, посвященную поездке президента Украины Владимира Зеленского в США. Изображение появилось на сайте издания.

На нем украинский лидер запечатлен в вечернем обращении к украинцам, одетый в футболку с надписью «Я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку».

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Зеленского отправили на улицу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

19 октября Зеленский поделился, что американский лидер не дал однозначного ответа о ракетах Tomahawk.

До этого портал Axios утверждал, что Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk.