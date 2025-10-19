Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что польская актриса Барбара Брыльска пользовалась особым расположением властей и получала за съёмки в фильмах внушительные суммы — порядка 1,5 миллионов долларов, что сопоставимо с гонорарами голливудских звёзд.

В качестве примера Дзюник привёл несостоявшийся проект 2005 года — фильм «Где живёт Пер Ноэль». На главные роли были приглашены Пьер Ришар и Барбара Брыльска.

«Она запросила гонорар в полтора миллиона долларов. И если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был написан. Потом вовсе не стали снимать», — рассказал продюсер.