Иногда аритмия, возникающая после еды, может быть первым сигналом нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, предупредил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин.

Кокин заявил, что чаще всего аритмия во время или после еды — это просто физиологическая особенность организма. Однако он призвал насторожиться, если этот симптом сопровождается головокружением, болью в груди, одышкой, слабостью или потерей сознания. «Повторяющиеся после каждого прием пищи эпизоды учащенного сердцебиения ухудшают качество жизни и сигнализируют о глубинных нарушениях ритма. Это повод немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул кардиолог.

По его словам, мерцательная аритмия после еды повышает риск тромбообразования и инсульта, а желудочковые аритмии, особенно у людей, перенесших инфаркт, могут привести к внезапной остановке сердца. Однако, как отметил кардиолог, определить тип патологии сможет только врач, который для диагностики использует ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру и анализ электролитов крови.