Основной формат тайных секс-вечеринок в России теперь — квартирники до тридцати человек и небольшие вечеринки до сотни участников. Самое масштабное событие в этом году организовали четыре разных проекта единомышленников и собрали 250 человек. Об этом Insider рассказал организатор мероприятий по имени Иван.

В Московской области есть несколько коттеджей с сочувствующими хозяевами. Именно там все и происходит. Причем эти коттеджи уже давно известны в тусовке, в них побывали почти все секс-позитивные проекты.

В целях безопасности при записи участника место проведения описывают весьма приблизительно, например так: «20 минут езды от МКАД». А в последний момент уже отобранным гостям присылают точные координаты.

Другое недавнее мероприятие проводили в торговом центре около одной из станций метро в районе московского Третьего кольца. Организаторы отдельно предупредили гостей: не приходите в образе. Одевайтесь в обычную одежду, внутри будет раздевалка. Более дорогую вечеринку на 50 человек устраивали в пентхаусе отеля в центре Москвы. В такой номер ведет отдельный вход. И опять инструкции организаторов: не привлекайте внимания, будете проходить мимо охраны — сделайте «морду кирпичом».

Стоимость участия разная для мужчин, женщин и пар. Зависит она и от того, насколько заранее куплены билеты. Билет на квартирник может обойтись в 6–7 тысяч рублей (60-70 евро). Участие в более тщательно организованной встрече — в 20–30 тысяч с человека. Есть и элитные мероприятия, где одинокому мужчине за вход надо заплатить больше 150 тысяч рублей (1500 евро).

Стоимость зависит не только от аппетитов организаторов и аренды помещения. Важный фактор — количество персонала на каждого участника. В больших вечеринках участвуют актеры эротических шоу, мастера БДСМ-практик и эротического массажа.

Часть мастеров — волонтеры. Несколько часов они развлекают других участников, а остальное время сами бесплатно отдыхают на вечеринке. Иван рассказывает, что его работа обычно обходится организатором в пять тысяч рублей.

До войны и начала репрессий организаторы эротических вечеринок обязательно нанимали частных охранников. После перехода в подпольный режим охрану нанимают только на элитные мероприятия. На обычных за порядком следят волонтеры.

Только для своих

Особое значение придается теперь отбору участников. Так, один из прежних активных организаторов секс-позитивных мероприятий решил устроить вечеринку в свой день рождения. Он снял отель и попросил всех знакомых приводить подходящих людей, рассказывает Иван: «Сейчас стараются набирать участников только по рекомендации. Так сказать, „через одно членопожатие“. Причем этот организатор разрешил давать его контакты, но в целях конспирации попросил, чтобы мы говорили, будто организатор не он».

Сейчас стараются набирать участников только по рекомендации — «через одно членопожатие»

Чтобы избежать проблем, организаторы сильно ужесточили предварительные собеседования, рассказывает Иван: «Там всегда надо было заполнить опросник, а потом пройти предварительное онлайн-собеседование. Теперь в анкете появился вопрос про ЛГБТ. Если человек продемонстрирует гомофобию, то его даже на собеседование не позовут».

При этом гомосексуальных практик на такого рода мероприятиях и было, и осталось крайне мало. Вся ЛГБТ-составляющая проявлялась обычно в лесбийских ласках. В ситуации запрета в России «международного ЛГБТ-движения» организаторы даже тайных и неофициальных вечеринок перестраховываются, рассказывает Иван. Последний раз волонтерок прямо инструктировали: «Девочки, не переборщите с лесбийской историей, концентрируйте свое внимание на мальчиках».

Саша (имя изменено) когда-то приехала в Москву из большого уральского города. Она прониклась секс-мероприятиями в столице и между пандемией коронавируса и войной успела организовать несколько вечеринок на малой родине. Сейчас она преподает тантру, склоняется к моногамии и традиционным семейным отношениям, но периодически встречается с прежними товарищами.

«Все организовались в свои группы. Есть чаты в телеграме на 100–150 человек, это безопасная база, — рассказывает она. — Новых людей приводят фактически за руку. Никто никого ни к чему не склоняет. Практикуют активное согласие. Могут собраться у кого-нибудь на квартире посреди недели и просто поиграть в настольные игры. А потом назначить день и организовать вечеринку. Я сама приезжаю поиграть в настольные игры, попить пивка».