Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опубликован неожиданный маркер преждевременной смерти 0 1076

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: prostooleh / Freepik

Фото: prostooleh / Freepik

BMC Geriatrics: быстрая потеря зубов сигнализирует о риске ранней смерти.

Ученые из Сычуаньского университета (Китай) установили, что скорость, с которой пожилые люди теряют зубы, напрямую связана с риском преждевременной смерти. Исследование, опубликованное в BMC Geriatrics, показало: чем быстрее человек теряет зубы, тем выше вероятность летального исхода — независимо от исходного количества зубов.

В исследовании участвовали 8073 человека пожилого возраста, за которыми наблюдали в среднем 3,5 года. Ученые сопоставили темпы утраты зубов с данными о смертности и выявили устойчивую зависимость даже после учета таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, физическая активность, курение и употребление алкоголя.

По словам авторов, быстрая потеря зубов не является прямой причиной смерти, но отражает скрытые проблемы организма — хроническое воспаление, метаболические нарушения, болезни сердца и сосудов. Кроме того, утрата зубов ухудшает рацион питания, снижая поступление ключевых нутриентов и усиливая общее истощение.

Специалисты подчеркивают: регулярные визиты к стоматологу, гигиена полости рта и отказ от курения не только сохраняют улыбку, но и продлевают жизнь. Мониторинг потери зубов может стать простым биомаркером общего здоровья пожилых людей и ранним предупреждением о рисках серьезных заболеваний.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что с лицом: публика обсуждает 50-летнего голливудского героя Брэдли Купера
Изображение к статье: Поклонники обсуждают внешний вид артиста. Иконка видео
Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Изображение к статье: Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
Изображение к статье: Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
26-летний Бруклин Бекхэм за мать не отвечает
Изображение к статье: Богатый и знаменитый красиавчик. Иконка видео
Изображение к статье: Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер Иконка видео
Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер 117
Изображение к статье: Певица прослыла разбивательницей сердец. Иконка видео
«Алла опасна в ближнем бою»: 78-летний Малежик рассказал пикантные факты о Пугачевой 770
Изображение к статье: «Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников
«Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников 810
Изображение к статье: «Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь
«Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь 608

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 637
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 54
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 170
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 108
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 107
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 291
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 637
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 54
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 170

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео