Персональный стилист Саманта Доун перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей. Соответствующий материал публикует издание People.

По словам эксперта, в своем арсенале важно иметь классические белые кроссовки, а также узкие джинсы. Помимо этого, нужным предметом гардероба специалист назвала рубашку на пуговицах из немнущейся ткани.

В качестве аксессуаров она предложила приобрести кожаный ремень и подвеску с инициалами. Завершила список куртка из искусственной кожи.