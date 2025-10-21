И его вторая половинка поддалась общей панике и ревности.

Знаменитый эстрадный артист Вячеслав Малежик (78) вспомнил о забавном скандале в легендарном ВИА «Веселые ребята» .

Все началось, когда в «Веселые ребята» пришла петь 26-летняя Пугачева и вскоре собралась на гастроли.

Три жены наших музыкантов решили поехать вместе с ними, посмотреть, насколько опасна Алла в ближнем бою, - рассмеялся певец. - После того, как мы вернулись в Москву, четыре, по-моему, человека из нашего состава написали заявления об уходе. То есть жены настояли.

Малежик отметил, что и его вторая половинка поддалась общей панике и ревности:

Но у всех есть куда идти, а я один как перст.

Едва Вячеслава позвали в «Голубые гитары», он по настоянию бдительной супруги тут же уволился из «Веселых ребят». Но, говорят, это не спасло от измен. Хотя Вячеслав и сейчас женат на Татьяне, в шоу-бизнесе знают, что у него есть дети на стороне, помимо тех, что родились в браке.

Алла Пугачёва и ВИА «Весёлые ребята» сотрудничали в 1975 году, когда певица записала с ансамблем миньон (EP) с песнями «Арлекино / Посидим, поокаем / Ты снишься мне».