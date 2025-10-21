Baltijas balss logotype
«Алла опасна в ближнем бою»: 78-летний Малежик рассказал пикантные факты о Пугачевой 0 938

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Певица прослыла разбивательницей сердец.

Певица прослыла разбивательницей сердец.

И его вторая половинка поддалась общей панике и ревности.

Знаменитый эстрадный артист Вячеслав Малежик (78) вспомнил о забавном скандале в легендарном ВИА «Веселые ребята» .

Все началось, когда в «Веселые ребята» пришла петь 26-летняя Пугачева и вскоре собралась на гастроли.

  • Три жены наших музыкантов решили поехать вместе с ними, посмотреть, насколько опасна Алла в ближнем бою, - рассмеялся певец. - После того, как мы вернулись в Москву, четыре, по-моему, человека из нашего состава написали заявления об уходе. То есть жены настояли.

Малежик отметил, что и его вторая половинка поддалась общей панике и ревности:

  • Но у всех есть куда идти, а я один как перст.

Едва Вячеслава позвали в «Голубые гитары», он по настоянию бдительной супруги тут же уволился из «Веселых ребят». Но, говорят, это не спасло от измен. Хотя Вячеслав и сейчас женат на Татьяне, в шоу-бизнесе знают, что у него есть дети на стороне, помимо тех, что родились в браке.

Алла Пугачёва и ВИА «Весёлые ребята» сотрудничали в 1975 году, когда певица записала с ансамблем миньон (EP) с песнями «Арлекино / Посидим, поокаем / Ты снишься мне».

#алла пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 9
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 17
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 12
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 19
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 20
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Видео