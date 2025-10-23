Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф 0 965

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф
ФОТО: Youtube

Британку оштрафовали на 150 фунтов за то, что она выплеснула остатки кофе из стаканчика в ливневую канализацию. Полицейские обвинили её в нарушении закона об окружающей среде и объяснили, что кофе нужно было вылить... в мусорный бак!

38-летняя жительница западного Лондона Бурджу Есильюрт рассказала журналистам, что была шокирована, когда её остановили сотрудники правоохранительных органов у станции Ричмонд.

«Я просто хотела поступить ответственно — не хотела пролить кофе в автобусе, поэтому вылила немного в сток, буквально несколько капель», — рассказала она.

Женщина сначала подумала, что речь идёт о каком-то недоразумении с автобусом, но узнав причину внимания к ней со стороны полицейских, очень удивилась.

«Я понятия не имела, что выливать жидкость в канаву незаконно. Это был настоящий шок», — призналась она.

«Би-би-си» отмечает, что согласно закону об охране окружающей среды, принятому в 1990 году, слив любых жидкостей в уличные стоки считается загрязнением и карается штрафом. Власти провели проверку действий полицейских и нарушений не обнаружили — они вели себя корректно и профессионально.

Вот что пишут люди по этому поводу в комментариях в Facebook:

  • "Так же запрещается использовать свет уличного фонаря в личных целях! Очень старый закон!"
  • "А выливать жидкость в мусорный пакет и пачкать мусорные баки это нормально?"
  • "Писать и какать в канализацию еще можно?"
  • "Наконец то кто-то этот беспредел начал замечать, а то невозможно было гулять рядом со стоками и постоянно нюхать этот кофе."
  • "У них там в каком то городке банда пакистанцев насиловала девочек 12-16 лет. Никто ничего не делал. Когда это все дошло до Лондона и банду арестовали, журналисты поинтересовались у шефа местной полиции (белого англичанина): почему он бездействовал? Ответ был просто шокирующим: «Я не хотел, чтобы меня обвинили в расизме….» А тут кофе в канализацию девушка вылила. Это называется «гримасы демократии»
  • "Ах, да. По стокам и канализационным трубам кристально родниковая вода журчит!"
  • "Видела ряд приезжих из стран Ближнего Востока писают по углам на улицах это нормально и получается никак не противоречит законодательству, так как обвинят в расизме?"
  • "Из магазин воруют - нет проблем. Убивают, режут - нет проблем. Ограбили, кинули на деньги - нет проблем. А вот кофе вылить это серьёзное нарушение!"
  • "Офигеть. Я думала только во Франции за все штрафуют. Оказывается, уже везде в Европе давят на жителей. Экономику не могу поднять, так с людей дерут везде и за все налоги и штрафы, и накаляют военную обстановку."
  • "Орды пакистанцев насилуют англичанок, угрожают ножами жителям, грабят и избивают их. Но полиция привязалась к девушке, вылившей кофе (между прочим, 100% натуральный продукт) в канализацию. Заметьте - не серную кислоту, не ртуть и не уран, а кофе. Создана иллюзия правопорядка, преступница наказана - полный абсурд."
  • "Закон противоречит здравому смыслу. Кофе это биоразлагаемый продукт. Не загрязняет окружающую среду."
Читайте нас также:
#кофе
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Изображение к статье: Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Скандал: 64-летнему певцу Пенкину выставили счет в 3500 евро за порванный матрас
Изображение к статье: Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом. Иконка видео
Вот эта молоденькая порнозвезда, которую выбрал комик Саша Барон Коэн
Изображение к статье: Эта барышня имеет пару несомненных достоинств. Иконка видео
Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Особняк, который интересует сейчас всю Британию. Иконка видео
Чудный загородный дворец примет в ноябре принца Уильяма и принцессу Кейт 221
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта
Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта 303
Изображение к статье: По сюжету "Хроник", герой Юры Борисова сходится с персонажем Юлии Высоцкой. Иконка видео
Брак харизматичного Юры Борисова на грани распада, 32-летний артист все отрицает 241
Изображение к статье: «Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт
«Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3952
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео