Британку оштрафовали на 150 фунтов за то, что она выплеснула остатки кофе из стаканчика в ливневую канализацию. Полицейские обвинили её в нарушении закона об окружающей среде и объяснили, что кофе нужно было вылить... в мусорный бак!

38-летняя жительница западного Лондона Бурджу Есильюрт рассказала журналистам, что была шокирована, когда её остановили сотрудники правоохранительных органов у станции Ричмонд.

«Я просто хотела поступить ответственно — не хотела пролить кофе в автобусе, поэтому вылила немного в сток, буквально несколько капель», — рассказала она.

Женщина сначала подумала, что речь идёт о каком-то недоразумении с автобусом, но узнав причину внимания к ней со стороны полицейских, очень удивилась.

«Я понятия не имела, что выливать жидкость в канаву незаконно. Это был настоящий шок», — призналась она.

«Би-би-си» отмечает, что согласно закону об охране окружающей среды, принятому в 1990 году, слив любых жидкостей в уличные стоки считается загрязнением и карается штрафом. Власти провели проверку действий полицейских и нарушений не обнаружили — они вели себя корректно и профессионально.

Вот что пишут люди по этому поводу в комментариях в Facebook: