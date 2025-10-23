Британку оштрафовали на 150 фунтов за то, что она выплеснула остатки кофе из стаканчика в ливневую канализацию. Полицейские обвинили её в нарушении закона об окружающей среде и объяснили, что кофе нужно было вылить... в мусорный бак!
38-летняя жительница западного Лондона Бурджу Есильюрт рассказала журналистам, что была шокирована, когда её остановили сотрудники правоохранительных органов у станции Ричмонд.
«Я просто хотела поступить ответственно — не хотела пролить кофе в автобусе, поэтому вылила немного в сток, буквально несколько капель», — рассказала она.
Женщина сначала подумала, что речь идёт о каком-то недоразумении с автобусом, но узнав причину внимания к ней со стороны полицейских, очень удивилась.
«Я понятия не имела, что выливать жидкость в канаву незаконно. Это был настоящий шок», — призналась она.
«Би-би-си» отмечает, что согласно закону об охране окружающей среды, принятому в 1990 году, слив любых жидкостей в уличные стоки считается загрязнением и карается штрафом. Власти провели проверку действий полицейских и нарушений не обнаружили — они вели себя корректно и профессионально.
Вот что пишут люди по этому поводу в комментариях в Facebook:
- "Так же запрещается использовать свет уличного фонаря в личных целях! Очень старый закон!"
- "А выливать жидкость в мусорный пакет и пачкать мусорные баки это нормально?"
- "Писать и какать в канализацию еще можно?"
- "Наконец то кто-то этот беспредел начал замечать, а то невозможно было гулять рядом со стоками и постоянно нюхать этот кофе."
- "У них там в каком то городке банда пакистанцев насиловала девочек 12-16 лет. Никто ничего не делал. Когда это все дошло до Лондона и банду арестовали, журналисты поинтересовались у шефа местной полиции (белого англичанина): почему он бездействовал? Ответ был просто шокирующим: «Я не хотел, чтобы меня обвинили в расизме….» А тут кофе в канализацию девушка вылила. Это называется «гримасы демократии»
- "Ах, да. По стокам и канализационным трубам кристально родниковая вода журчит!"
- "Видела ряд приезжих из стран Ближнего Востока писают по углам на улицах это нормально и получается никак не противоречит законодательству, так как обвинят в расизме?"
- "Из магазин воруют - нет проблем. Убивают, режут - нет проблем. Ограбили, кинули на деньги - нет проблем. А вот кофе вылить это серьёзное нарушение!"
- "Офигеть. Я думала только во Франции за все штрафуют. Оказывается, уже везде в Европе давят на жителей. Экономику не могу поднять, так с людей дерут везде и за все налоги и штрафы, и накаляют военную обстановку."
- "Орды пакистанцев насилуют англичанок, угрожают ножами жителям, грабят и избивают их. Но полиция привязалась к девушке, вылившей кофе (между прочим, 100% натуральный продукт) в канализацию. Заметьте - не серную кислоту, не ртуть и не уран, а кофе. Создана иллюзия правопорядка, преступница наказана - полный абсурд."
- "Закон противоречит здравому смыслу. Кофе это биоразлагаемый продукт. Не загрязняет окружающую среду."
