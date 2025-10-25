Глава ФПБК Виталий Бородин считает несправедливым, что Алла Пугачева продолжает получать российскую пенсию, находясь за границей. По его мнению, артистку следует лишить выплат и звания народной артистки.

Бородин заявил, что Пугачева получает повышенную пенсию, 67 тысяч рублей, благодаря званию народной артистки, в то время как многие пенсионеры обходятся 20–25 тысячами рублей в месяц. Он предложил инициировать уголовное дело против певицы, что автоматически приведет к лишению звания и связанных льгот.

«Если дело возбудят, она автоматически лишается звания и, соответственно, надбавки. Вот наша цель», — отметил Бородин в интервью Страсти.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году с мужем: сначала они жили в Израиле, а затем перебрались на Кипр. В 2025 году певица дала большое интервью, где рассказала, что не планировала эмигрировать, но сделала это после признания супруга иноагентом.

Источник: whoopee