Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как злится каждый знак Зодиака 0 459

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как злится каждый знак Зодиака

У людей часто случаются ситуации, когда они начинают злиться. Однако не все умеют держать себя в руках. Рассказываем, как злится каждый знак Зодиака.

Не все люди могут справиться с эмоциями. Кто-то будет истерить, кто-то — бить посуду, а кто-то перестанет разговаривать с партнером. Астрологи описали особенности злости каждого знака.

  • Овен: кричит и бросается предметами
  • Телец: замыкается в себе и молчит
  • Близнецы: возвращают обратно подарки
  • Рак: нецензурно ругаются
  • Лев: начинает долго молчать
  • Дева: перестает есть
  • Весы: предупреждают о мести
  • Скорпион: начинает обвинять во всем партнера
  • Стрелец: уходит гулять на свежий воздух
  • Козерог: начинает выяснять отношения
  • Водолей: будет работать в земле
  • Рыбы: будут долго злиться и кричать

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Находки свидетельствуют о древнем ритуале. Иконка видео
Изображение к статье: Шесть самых необычных теорий о смерти знаменитостей
Изображение к статье: Артист приблизился к возрасту исполняемого им персонажа. Иконка видео
Изображение к статье: Как хронотип сна влияет на твою жизнь, или кто ты есть - лев, медведь, волк или дельфин?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео