У людей часто случаются ситуации, когда они начинают злиться. Однако не все умеют держать себя в руках. Рассказываем, как злится каждый знак Зодиака.
Не все люди могут справиться с эмоциями. Кто-то будет истерить, кто-то — бить посуду, а кто-то перестанет разговаривать с партнером. Астрологи описали особенности злости каждого знака.
- Овен: кричит и бросается предметами
- Телец: замыкается в себе и молчит
- Близнецы: возвращают обратно подарки
- Рак: нецензурно ругаются
- Лев: начинает долго молчать
- Дева: перестает есть
- Весы: предупреждают о мести
- Скорпион: начинает обвинять во всем партнера
- Стрелец: уходит гулять на свежий воздух
- Козерог: начинает выяснять отношения
- Водолей: будет работать в земле
- Рыбы: будут долго злиться и кричать
Источник: news.hochu
