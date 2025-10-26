Baltijas balss logotype
Личная резиденция Жириновского продается более чем за 8 000 000 евро 0 257

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот политик постоянно опускался все ниже и ниже.

Этот политик постоянно опускался все ниже и ниже.

Внутри комплекса можно увидеть интерьер прямиком из 90-х.

Появилась новость о продаже приписываемой Жириновскому резиденции. О том, что действительно происходит, рассказала дочь покойного политика.

Еще при жизни Владимира Вольфовича ходили слухи о том, что ему принадлежит жилье, которое представляет собой сейчас желто-оранжевый комплекс площадью больше пяти тысяч квадратных метров в Кузьминках. Сейчас эта резиденция появилась на одном из сайтов недвижимости, ее хотят продать за 800 миллионов рублей (более 8 миллионов евро).

«По легенде, это была личная резиденция Владимира Вольфовича, куда при жизни политика не пускали ни журналистов, ни любопытных соседей. Местные говорят, особняк охраняли круглосуточно, зевак отгоняли через громкоговоритель, а газоны ровняли чуть ли не линейкой», — передает источник.

Внутри комплекса можно увидеть интерьер прямиком из 90-х, для которого характеры дутые диваны и массивная мебель. А снаружи находится лес из голубых елей и парковка, как уточняется, на 50 машин. Территория резиденции, разумеется, вся в камерах.

Разумеется, новость о попытке продажи резиденции Жириновского сразу же разлетелась в СМИ. Между тем в первоисточнике указано, что по документам здание принадлежало не Владимиру Вольфовичу, а совхозу имени Горького. Которым, в свою очередь, якобы владеет жена Сергея Абельцева, который был правой рукой покойного лидера ЛДПР. Абельцева, к слову, в 2024 году арестовали за мошенничество в особо крупном размере.

Чтобы прояснить ситуацию, другое издание связалось с дочерью Жириновского. И Анастасия действительно согласилась прокомментировать громкую новость о выставленной на продаже резиденции, приписываемой ее отцу:

«Я не понимаю, при чем тут Владимир Жириновский, если даже в новости этого крайне сомнительного источника... Собственники выставленной на продажу недвижимости другие субъекты. И то, что один из них, является близким лицом якобы «правой руки» покойного Жириновского, не делает последнего владельцем резиденции. Мой отец при жизни не имел в собственности особняк, о котором говорится в этой статье.

Этот факт неоднократно подтверждался декларациями о доходах и имуществе политика. <...> Наконец, при жизни Жириновский не имел отношение к данному объекту в Кузьминках в контексте проживания в нём или иного пользования им. С 90-х годов основатель ЛДПР жил в одном из районов западного административного округа Москвы, откуда заболевшим и уехал в свое последнее земное пристанище в ЦКБ».

#жириновский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

