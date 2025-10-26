Новое исследование Корнельского университета показало: радость от вещей угасает, а эмоции от событий — остаются с нами надолго.

Психолог Томас Гилович и его коллеги выяснили, что курсы танцев, путешествия или концерты приносят больше счастья, чем материальные покупки. Исследование опубликовано в Journal of Personality and Social Psychology, сообщает Frankfurter Rundschau.

Почему впечатления важнее покупок

Участников эксперимента просили рассказать о своих последних тратах и связанных с ними эмоциях. Выяснилось, что воспоминания о пережитых событиях вызывали тепло и радость даже спустя время, а материальные вещи быстро теряли эмоциональную ценность.

Кроме того, когда люди описывали свою жизнь, они чаще вспоминали именно события, а не покупки — то, что формирует личность и влияет на ощущение смысла.

«Радость от покупок кратковременна — мы сравниваем вещи с чужими и начинаем хотеть новых. А вот воспоминания со временем становятся только краше», — отметил Гилович.

Вывод

Психологи уверены: если хотите стать счастливее — инвестируйте не в вещи, а в впечатления. Они делают нас живыми, соединяют с другими людьми и превращаются в бесценные истории, которые невозможно потерять.

Источник: noi.md