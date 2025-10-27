Baltijas balss logotype
Ксения Собчак с 8-летним сыном решила перебраться в солнечную Испанию 1 451

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сын от Максима Виторгана - уже школьник.

Сын от Максима Виторгана - уже школьник.

Израильские документы показались звезде недостаточно надежными.

Журналистка, блогер и светская львица Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительства (ВНЖ) в Испании для себя и своего восьмилетнего сына, сообщает испанская газета El País.

По информации издания, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, после чего она приехала в Испанию, чтобы оформить ВНЖ.

Журналистке одобрили вид на жительство в Испании на три года, до 2028 года, по программе «Цифровых кочевников». Канал утверждает, что Собчак уже зарегистрировалась в стране в качестве индивидуального предпринимателя, но «физически» резидентскую карту пока не забрала. В то же время El País утверждает, что ее заявление «все еще находится на рассмотрении».

«ВНЖ „Цифрового кочевника“ позволит Собчак легально жить в Испании и работать удаленно на иностранные компании, а также свободно кочевать по Шенгенской зоне вместе с членами семьи, включая родителей (такой ВНЖ дает „кочевнику“ право перевезти семью)», — пишет телеграм-канал «Жаба и Гадюка».

Сама журналистка не комментировала информацию о получении ВНЖ в Испании.

В апреле 2022 года израильский портал Haaretz сообщил, что Собчак получила гражданство Израиля. Как утверждает издание, за несколько лет до этого его получил и нынешний муж журналистки режиссер Константин Богомолов. Мать Собчак сенатор Людмила Нарусова тогда заявила, что ничего не знает о получении израильского гражданства своей дочерью. «Она была в Израиле, ездила по медицинским делам», — сказала она.

#ксения собчак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    А что ж не на историческую Родину? Ее они любят только на словах-больше они любят деньги и комфорт.

