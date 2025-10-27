Baltijas balss logotype
Опасности кофе из автомата: что может попасть в ваш стакан 1 253

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
Techinsider
Изображение к статье: Опасности кофе из автомата: что может попасть в ваш стакан

Любите кофе из автомата? Он обычно дешевле, чем в кафе, и готов выручить, когда нужно быстро согреться или взбодриться. Вот только у этих автоматов есть и темная сторона.

Если автомат не обслуживают должным образом и не чистят, то в вашем стаканчике кофе будет целый букет бактерий.

Во-первых, воду требуется часто менять, а не ждать, пока она зацветет. Во-вторых, автоматы заряжены молоком, сиропами, сахаром – все это идеальная среда для развития бактерий, а также отличное питание для личинок насекомых. Добавьте к этому теплое помещение, влажность от пролитых напитков и темноту, и представьте, что может твориться по ту сторону кнопок.

Кстати, о кнопках. Как часто их дезинфицируют? И обрабатывают ли ту самую «шторку», которую поднимают люди, забирая готовый напиток? К сожалению, эти вопросы остаются без ответа.

Кофе-автоматы требуется регулярно промывать, чтобы устранить все отходы и накопившуюся пыль. В противном случае бактерии, плесень, грязь и даже личинки насекомых могут попасть в кофе.

При этом в как таковых автоматах, в самой технологии, нет минусов, а причина всех неприятных последствий – в человеческом факторе. Но поскольку нет возможности заглянуть в автомат перед покупкой кофе, приходится ориентироваться на внешние признаки. Насторожиться стоит, если от напитка или даже самого автомата чувствуется неприятный запах, а сам кофе горчит или кислит.

Чем можно заразиться, выпив кофе из автомата

Кофе из автомата может обернуться целым рядом негативных последствий – от обычного пищевого отравления до пневмонии. Грибы и плесень, которые могут расти внутри трубок автомата, провоцируют различные аллергические реакции, а кишечная палочка, которая может поселиться там же, приведет к отравлению и диарее.

Псевдомонады, легионеллы, обитающие в плохо очищаемых автоматах, вызывают развитие пневмонии, а в группе риска оказываются люди с ослабленным иммунитетом и те, кто страдает от хронических заболеваний бронхо-легочной системы.

Специалисты предупреждают, что пить кофе из автомата следует только в том случае, если вы уверены в том, что его регулярно обслуживают. А еще лучше – приобретать напитки в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные требования.

#кофе #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    27-го октября

    статья чистая заказуха !!!!! хорошо , что сифилис с гепатитом сюда не приплели !!!

    2
    1

