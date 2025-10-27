Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Открыт простой способ определить риск сердечных болезней 0 266

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Открыт простой способ определить риск сердечных болезней

По фото сетчатки можно определить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Макмастера (Канада) обнаружили, что по снимкам сетчатки можно определить биологический возраст человека и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Работа, опубликованная в журнале Science Advances (Sci Adv), показывает, что структура мельчайших сосудов глаза отражает состояние сосудистой системы всего организма и может стать неинвазивным способом ранней диагностики.

Ученые проанализировали более 74 тысяч фото сетчатки, генетические данные и биомаркеры крови из международных баз данных, включая UK Biobank и Canadian Longitudinal Study on Aging. Оказалось, что люди с менее разветвленной сосудистой сетью в глазу чаще страдали воспалениями, имели признаки ускоренного старения и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы также выявили два белка, которые участвуют в воспалительных процессах и сосудистом старении: MMP12 и IgG–Fc receptor IIb. По словам профессора Мари Пижер, ведущего автора исследования, эти молекулы могут стать основой для создания новых препаратов, способных замедлять старение сосудов и снижать риск болезней сердца.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Открыт легкий путь улучшения самочувствия
Изображение к статье: Совершен масштабный прорыв в борьбе с облысением
Изображение к статье: Тот самый мистический сапфир. Иконка видео
Изображение к статье: Расстроенный подросток: как живет 19-летняя дочка Тома Круза Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео