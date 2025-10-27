Baltijas balss logotype
Ученые открыли способ дышать без легких 0 170

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые открыли способ дышать без легких
ФОТО: Unsplash

Подтверждена безопасность введения человеку кислорода через кишечник.

Исследователи из Университета Осаки впервые доказали, что человеку можно безопасно вводить кислород через кишечник. Результаты клинических испытаний, опубликованные в журнале Med, показывают: технология энтеральной вентиляции — подачи кислородсодержащей жидкости через прямую кишку — может стать резервным способом поддержания дыхания при повреждениях легких или перекрытии дыхательных путей.

В эксперименте участвовали 27 здоровых добровольцев. Им вводили в кишечник от 25 до 1500 миллилитров специального перфторуглеродного раствора, способного переносить кислород. Участники держали жидкость в течение часа: серьезных побочных эффектов не выявлено, только умеренный дискомфорт при максимальных объемах.

Ученые отмечают, что пока исследование касалось только безопасности процедуры, но следующий этап будет направлен на проверку ее эффективности — насколько быстро кислород может проникать в кровь и улучшать насыщение тканей. Если метод подтвердит свою работоспособность, он может спасти жизни пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, когда традиционные методы вентиляции легких не помогают.

#здоровье
Оставить комментарий

