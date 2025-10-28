Baltijas balss logotype
Денег нет!? Пугачёва тайно купила элитную виллу в Евросоюзе 0 1127

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Денег нет!? Пугачёва тайно купила элитную виллу в Евросоюзе
ФОТО: Youtube

Певица Алла Пугачева купила элитную виллу в стране Евросоюза за 500 тысяч евро.

Певица Алла Пугачева тайно обзавелась элитной виллой в стране ЕС - в Болгарии. О новой недвижимости артистки за границей сообщают СМИ.

Новый дом примадонны находится в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоша. За роскошную виллу певица отдала около 500 тысяч евро. Однако жилье артистка купила не лично, а через посредников.

Блогер и общественник Вадим Манукян предположил, что Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, планируют постоянно жить в стране. «Болгария недавно полностью вошла в Шенгенскую зону. С болгарским паспортом легче пересекать границу. Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Пугачева уже более года не получает российскую пенсию. После отъезда из страны в 2022 году выплаты исполнительнице были заморожены и на текущий момент «возобновлять их певица не спешит».

#алла пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео