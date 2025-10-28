Baltijas balss logotype
Умер актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» 1 2550

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умер актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки»

На 41-м году жизни умер актер Роман Попов, сообщил концертный директор Илья Новиков.

В августе в своем телеграм-канале артист признался, что у него случился рецидив рака головного мозга. Ему удалось побороть недуг пять лет назад, однако болезно вернулась. Артист также отмечал, что ослеп на один глаз из-за рецидива.

11 октября актера в тяжелом состоянии увезли в больницу, где провели экстренную операцию, обнаружив прободную язву желудка. После нее Роман впал в кому. Сегодня в 13:15 сердце артиста остановилось.

Попов родился в 1985 году в Конотопе. Он играл в КВН и был резидентом «Comedy Club». Снялся в более чем 30 проектах, включая роли в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича». У него остались жена и трое детей.

#rip
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го октября

    Отличный был человек! R.i.P.

    24
    1

Видео