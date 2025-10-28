В августе в своем телеграм-канале артист признался, что у него случился рецидив рака головного мозга. Ему удалось побороть недуг пять лет назад, однако болезно вернулась. Артист также отмечал, что ослеп на один глаз из-за рецидива.

11 октября актера в тяжелом состоянии увезли в больницу, где провели экстренную операцию, обнаружив прободную язву желудка. После нее Роман впал в кому. Сегодня в 13:15 сердце артиста остановилось.

Попов родился в 1985 году в Конотопе. Он играл в КВН и был резидентом «Comedy Club». Снялся в более чем 30 проектах, включая роли в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича». У него остались жена и трое детей.