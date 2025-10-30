Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

48-летнюю певицу Шакиру вдохновляют молодой любовник и латиноамериканская еда 0 235

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Она пользуется любой возможностью для восстановления сил.

Шакира в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут») выступила в мексиканском городе Монтеррей. Гастроли проходят удачно, но забирают много сил.

Певица призналась, что посмотрев недавно шоу Бейонсе на стадионе, подумала: «Как бы хорошо выступить там же». Так и сделала, причем при аншлаге.

Тур Шакиры проходит более чем успешно, но требует от 48-летней поп-звезды огромных затрат энергии. Поэтому она пользуется любой возможностью для восстановления сил. Вот и в Мексике она перед выступлением около трех часов медитировала и занималась йогой на пляже в Кабо-Сан-Лукас.

К тому же, на гастролях Шакиру сопровождают два физиотерапевта. Также за кулисами ее ждет походный гриль с перуанским цыпленком, красным морским окунем и стейком из цветной капусты.

Как ранее сообщали СМИ, поп-звезда Шакира встречается с 31-летним британским актером Люсьеном Лавискаунтом («Эмили в Париже», «Большой куш»). Судьба свела их на съемках клипа Шакиры Punteria, и с тех пор их то и дело видят вместе. Чаще всего за ужином в ресторанах. Однако в искренность отношений Люсьена верят немногие. В прошлом он тоже искал знакомства со знаменитостями, чтобы благодаря им и самому добиться известности. Так случилось с вокалисткой Atomic Kitten Керри Катона, которая была старше бойфренда на 12 лет. Позже Люсьен замутил с певицей Джеси Нельсон из Little Mix. И вот теперь взял более высокую планку.

Читайте нас также:
#шакира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом
Изображение к статье: Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию
Изображение к статье: На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца
Изображение к статье: Скоро лететь на историческую родину Киркорова. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео