Шакира в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут») выступила в мексиканском городе Монтеррей. Гастроли проходят удачно, но забирают много сил.

Певица призналась, что посмотрев недавно шоу Бейонсе на стадионе, подумала: «Как бы хорошо выступить там же». Так и сделала, причем при аншлаге.

Тур Шакиры проходит более чем успешно, но требует от 48-летней поп-звезды огромных затрат энергии. Поэтому она пользуется любой возможностью для восстановления сил. Вот и в Мексике она перед выступлением около трех часов медитировала и занималась йогой на пляже в Кабо-Сан-Лукас.

К тому же, на гастролях Шакиру сопровождают два физиотерапевта. Также за кулисами ее ждет походный гриль с перуанским цыпленком, красным морским окунем и стейком из цветной капусты.

Как ранее сообщали СМИ, поп-звезда Шакира встречается с 31-летним британским актером Люсьеном Лавискаунтом («Эмили в Париже», «Большой куш»). Судьба свела их на съемках клипа Шакиры Punteria, и с тех пор их то и дело видят вместе. Чаще всего за ужином в ресторанах. Однако в искренность отношений Люсьена верят немногие. В прошлом он тоже искал знакомства со знаменитостями, чтобы благодаря им и самому добиться известности. Так случилось с вокалисткой Atomic Kitten Керри Катона, которая была старше бойфренда на 12 лет. Позже Люсьен замутил с певицей Джеси Нельсон из Little Mix. И вот теперь взял более высокую планку.