Супруги якобы приобрели роскошную недвижимость возле Софии, что в Болгарии. Цена сделки — 530 тысяч евро. Ее подписали с помощью посредников, а первый визит артистов запланирован на весну следующего года, пишет Фокус.

Алла Пугачева и Максим Галкин сделали еще одну значительную покупку за границей, приобретя недвижимость в Болгарии. Просторный особняк расположен в престижном районе неподалеку от столицы, сообщает местное издание "Ретро".

Жилье расположено в закрытом поселке на окраине Софии, — возле горы Витоша. Общая площадь дома составляет около 229 квадратных метров. Стоимость объекта — 530 тысяч евро.

Оформление сделки происходило дистанционно. Новые владельцы выбрали виллу по проектной документации, не посещая ее лично. Весь процесс покупки осуществлялся через доверенных лиц.

Согласно информации источников, первый приезд Пугачевой и Галкина в новую резиденцию может состояться весной 2026 года. Этот визит будет связан с концертным выступлением Галкина в болгарской столице, запланированного на март.

По сообщению информационных каналов, решение о поиске другого жилья возникло после неприятного инцидента.

"Информация о точном адресе их дома на Кипре попала в открытые источники. После этого семья начала искать более защищенное и приватное место", — рассказали инсайдеры.

Лимасол, где супруги проживало последнее время, оказался недостаточно закрытым для артистов. Новая локация в Болгарии обещает лучший уровень безопасности и конфиденциальности.

Пугачева с Галкиным покинули Россию после начала большой войны в Украине. Галкин публично высказал свою позицию, после чего семья вместе с близнецами Лизой и Гарри уехала из страны.

Сначала супруги выбрали Израиль как временное место пребывания, впоследствии поселились на Кипре. Кроме этого, они также регулярно проводят время в Латвии и Великобритании.

Фокус