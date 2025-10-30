Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кухня Селены Гомес: уют без пафоса и дорогого дизайна 0 371

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кухня Селены Гомес: уют без пафоса и дорогого дизайна

Селена Гомес удивила поклонников не новым клипом, а интерьером своей кухни — теплым, живым и очень личным. Вместо холодного минимализма, как у многих звезд, здесь царит домашняя атмосфера, где каждая деталь имеет значение.

Белые стены подчеркивают уютные акценты: коллекцию винтажных тарелок, глиняные горшки с растениями, мягкий свет. Пространство не выглядит постановочным — оно наполнено воспоминаниями и предметами, которые действительно используются в быту.

Дом с характером

Гомес удалось соединить функциональность и душевность: кухня выглядит не как декорация, а как место, где живут, готовят, разговаривают. Дизайнеры отмечают — это отражение нового подхода к интерьеру, когда вместо трендов выбирают естественность и тепло.

Простые детали с историей

Винтажная посуда, старинные светильники, керамика ручной работы — такие вещи придают интерьеру глубину, индивидуальность и не требуют больших расходов. Достаточно пройтись по блошиному рынку или найти пару «своих» вещей в секонд-хенде.

Уют в каждой мелочи

Особое внимание заслуживают шкафы со стеклянными дверцами — они делают кухню визуально просторнее и позволяют превратить повседневную посуду в элемент декора. Это практично, удобно и создает ощущение живого, теплого дома.

Кухня Селены Гомес — пример того, что стиль не обязательно требует роскоши. Достаточно добавить немного души и вещей, которые рассказывают вашу историю.

Источник: news.hochu.ua

Читайте нас также:
#селена гомес #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом
Изображение к статье: Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию
Изображение к статье: На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца
Изображение к статье: Скоро лететь на историческую родину Киркорова. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео