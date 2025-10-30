Селена Гомес удивила поклонников не новым клипом, а интерьером своей кухни — теплым, живым и очень личным. Вместо холодного минимализма, как у многих звезд, здесь царит домашняя атмосфера, где каждая деталь имеет значение.

Белые стены подчеркивают уютные акценты: коллекцию винтажных тарелок, глиняные горшки с растениями, мягкий свет. Пространство не выглядит постановочным — оно наполнено воспоминаниями и предметами, которые действительно используются в быту.

Дом с характером

Гомес удалось соединить функциональность и душевность: кухня выглядит не как декорация, а как место, где живут, готовят, разговаривают. Дизайнеры отмечают — это отражение нового подхода к интерьеру, когда вместо трендов выбирают естественность и тепло.

Простые детали с историей

Винтажная посуда, старинные светильники, керамика ручной работы — такие вещи придают интерьеру глубину, индивидуальность и не требуют больших расходов. Достаточно пройтись по блошиному рынку или найти пару «своих» вещей в секонд-хенде.

Уют в каждой мелочи

Особое внимание заслуживают шкафы со стеклянными дверцами — они делают кухню визуально просторнее и позволяют превратить повседневную посуду в элемент декора. Это практично, удобно и создает ощущение живого, теплого дома.

Кухня Селены Гомес — пример того, что стиль не обязательно требует роскоши. Достаточно добавить немного души и вещей, которые рассказывают вашу историю.

