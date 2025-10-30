Теплой французской осенью Ксения Собчак прилетела в Париж и остановилась в одном из люксовых отелей. Здесь журналистка устроила настоящий беспорядок, о чем честно сообщила подписчикам.

43-летняя знаменитость показала, во что превратился ее номер. В комнате везде разбросаны личные вещи Ксении, не заправлена постель. Саму Собчак нисколько не переживает за хаос вокруг, ведь для нее важнее прекрасный вид, открывающийся из окон. «Мое утро — устроить страшный срач, выйти на террасу, — еще сонным голосом и с улыбкой сообщила звезда подписчикам. — Посмотрите, как у меня красиво. Вот такая у меня терраса, ну и как-то душевненько тут».

Стоит отметить, что Ксения прилетела в столицу Франции несколько дней назад. Здесь знаменитость активно принимает участие в различных светских мероприятиях и щеголяет в модных образах.

«Стартовал Арт-Базель (международная художественная ярмарка — прим. ред.), проходящая сейчас в „Гран-пале“. Была на превью, но комично, конечно, что гонка коллекционеров везде одинаковая и приводит к тому, что теперь с этого года у Базеля два пре-превью. Большой дворец всегда был важной для Парижа культурной площадкой, оказаться здесь — это означает оказаться в самом эпицентре искусства, и важно оказаться первым, если ты покупатель.

В этом году в ярмарке участвовало более 200 галерей, одна из постоянных фишек — так называемый hors-les-murs, серия дополнительных событий в городе. В Париже на Арт-Базель я с самого их начала пути и приятно удивлена тем, что в этом году, в отличие от прошлого, здесь очень много соотечественников. Встретила всех: от Марианны Сардаровой, Ольги Слуцкер, Оксаны Бондаренко и четы Новиковых до Заболотного», — отметила Собчак в соцсети.