Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собчак в парижском отеле: «Мое утро — устроить страшный срач» 0 644

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ксения Анатольевна любит покрасоваться.

Ксения Анатольевна любит покрасоваться.

Знаменитость активно принимает участие в различных светских мероприятиях и щеголяет в модных образах.

Теплой французской осенью Ксения Собчак прилетела в Париж и остановилась в одном из люксовых отелей. Здесь журналистка устроила настоящий беспорядок, о чем честно сообщила подписчикам.

43-летняя знаменитость показала, во что превратился ее номер. В комнате везде разбросаны личные вещи Ксении, не заправлена постель. Саму Собчак нисколько не переживает за хаос вокруг, ведь для нее важнее прекрасный вид, открывающийся из окон. «Мое утро — устроить страшный срач, выйти на террасу, — еще сонным голосом и с улыбкой сообщила звезда подписчикам. — Посмотрите, как у меня красиво. Вот такая у меня терраса, ну и как-то душевненько тут».

Стоит отметить, что Ксения прилетела в столицу Франции несколько дней назад. Здесь знаменитость активно принимает участие в различных светских мероприятиях и щеголяет в модных образах.

«Стартовал Арт-Базель (международная художественная ярмарка — прим. ред.), проходящая сейчас в „Гран-пале“. Была на превью, но комично, конечно, что гонка коллекционеров везде одинаковая и приводит к тому, что теперь с этого года у Базеля два пре-превью. Большой дворец всегда был важной для Парижа культурной площадкой, оказаться здесь — это означает оказаться в самом эпицентре искусства, и важно оказаться первым, если ты покупатель.

В этом году в ярмарке участвовало более 200 галерей, одна из постоянных фишек — так называемый hors-les-murs, серия дополнительных событий в городе. В Париже на Арт-Базель я с самого их начала пути и приятно удивлена тем, что в этом году, в отличие от прошлого, здесь очень много соотечественников. Встретила всех: от Марианны Сардаровой, Ольги Слуцкер, Оксаны Бондаренко и четы Новиковых до Заболотного», — отметила Собчак в соцсети.

Читайте нас также:
#ксения собчак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом
Изображение к статье: Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию
Изображение к статье: На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца
Изображение к статье: Скоро лететь на историческую родину Киркорова. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео