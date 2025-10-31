Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Галкин и Пугачева выиграют 3 миллиона евро от обмена Кипра на Болгарию 0 869

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скоро лететь на историческую родину Киркорова.

Скоро лететь на историческую родину Киркорова.

Дачный поселок для богачей привлек артистов своей закрытой территорией и удобной инфраструктурой.

Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и Алла Пугачева могут покинуть так и не ставший им родным Кипр уже в ближайшие месяцы. Парочка приобрела поместье в закрытой дачной зоне в десяти минутах езды от центра Софии.

Как сообщали СМИ, Примадонна продолжает обогащаться в России. Эти деньги ей сейчас очень кстати, ведь если верить журналистам, уже не за горами очередной переезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина. После жизни в Лимасоле в доме за 3,5 миллиона евро, парочка якобы решила перебраться в Болгарию. Дачный поселок для богачей привлек артистов своей закрытой территорией и удобной инфраструктурой.

Поговаривают, супруги решили покинуть солнечный Кипр из-за разгромных публикаций о жизни в шикарном поместье на берегу. Новое гнездышко Примадонны и комика заметно скромнее предыдущего – его стоимость всего около полумиллиона евро. Судя по всему, вопрос с покупкой нового жилья на родине Филиппа Киркорова уже закрыт. Сделка прошла инкогнито без присутствия новых хозяев, которым пришлось доказать легальность происхождения денег на покупку.

«Хоромы находятся в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там — виллы для богачей, а концепция предполагает собой изоляцию, частный доступ, камеры повсюду и контроль 24/7. Комплекс включает в себя 45 домов, из которых 20 уже практически готовы, но стройка продолжается. Их здание площадью примерно 230 м² с двором в 220 м². Всего 10 минут до столицы на машине. Забор высокий, чтобы никто не смог подглядеть за семьей», - делится подробностями Mash.

bezymyannyy092930.jpg

Вместе с тем поговаривают, что Галкину и Пугачевой придется бороться за российское гражданство своих детей. В худшем случае Гарри и Лиза Галкины могут остаться без паспортов. Когда законопроект от 26 октября 2023 года был принят, звездное семейство уже находилось вдали от родной страны. Наследники приезжали домой только раз – летом 2022 года, когда Алла Борисовна пыталась восстановить подмоченную репутацию молодого мужа.

Читайте нас также:
#алла пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Lookstudio / Freepik
Изображение к статье: Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества
Изображение к статье: Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео