Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и Алла Пугачева могут покинуть так и не ставший им родным Кипр уже в ближайшие месяцы. Парочка приобрела поместье в закрытой дачной зоне в десяти минутах езды от центра Софии.

Как сообщали СМИ, Примадонна продолжает обогащаться в России. Эти деньги ей сейчас очень кстати, ведь если верить журналистам, уже не за горами очередной переезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина. После жизни в Лимасоле в доме за 3,5 миллиона евро, парочка якобы решила перебраться в Болгарию. Дачный поселок для богачей привлек артистов своей закрытой территорией и удобной инфраструктурой.

Поговаривают, супруги решили покинуть солнечный Кипр из-за разгромных публикаций о жизни в шикарном поместье на берегу. Новое гнездышко Примадонны и комика заметно скромнее предыдущего – его стоимость всего около полумиллиона евро. Судя по всему, вопрос с покупкой нового жилья на родине Филиппа Киркорова уже закрыт. Сделка прошла инкогнито без присутствия новых хозяев, которым пришлось доказать легальность происхождения денег на покупку.

«Хоромы находятся в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там — виллы для богачей, а концепция предполагает собой изоляцию, частный доступ, камеры повсюду и контроль 24/7. Комплекс включает в себя 45 домов, из которых 20 уже практически готовы, но стройка продолжается. Их здание площадью примерно 230 м² с двором в 220 м². Всего 10 минут до столицы на машине. Забор высокий, чтобы никто не смог подглядеть за семьей», - делится подробностями Mash.

Вместе с тем поговаривают, что Галкину и Пугачевой придется бороться за российское гражданство своих детей. В худшем случае Гарри и Лиза Галкины могут остаться без паспортов. Когда законопроект от 26 октября 2023 года был принят, звездное семейство уже находилось вдали от родной страны. Наследники приезжали домой только раз – летом 2022 года, когда Алла Борисовна пыталась восстановить подмоченную репутацию молодого мужа.