Анатолий Белый – известный актёр театра и кино, в прошлом заслуженный артист России. Работал в Москве в театре Станиславского, в МХТ имени Чехова в классическом репертуаре (в режиссуре Олега Ефремова, Адольфа Шапиро, Сергея Женовача, Тадаси Судзуки, Яноша Саса), а также в спектаклях Роберта Стуруа, Дмитрия Крымова. Харизматичен, исполнитель многих главных ролей, прекрасно работает в эпизодах. Активно интересуется современным театром, играл в спектаклях Михаила Угарова, Кирилла Серебренникова, Владимира Агеева. Автор нескольких концертных программ на стихи ХХ-ХХI веков. В его исполнении тексты звучали для телеканала “Дождь”, в частности, известное стихотворение Жени Беркович . Начитал несколько аудиокниг Саши Филипенко. Называет поэзию своей страстью. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину уволился из МХТ, репатриировался в Израиль. Работает в театре “Гешер” и в кино. В 2024 году озвучил русскую версию документального фильма Стивена Спилберга “Освенцим”. Исполнил роль прокурора Вышинского в ленте Сергея Лозницы “Два прокурора”, которой открывался Каннский фестиваль этого года. Наш разговор – об опыте драматического актёра и опыте эмигранта, о России и Израиле.

– Вы переехали в Израиль в 2022 году. Для вас Израиль - страна возможностей, или жесткая битва за место под солнцем?

– Конечно, Израиль жёсткая страна. Здесь не открываются сразу широкие возможности больших индустрий. Но если ты ей открылся, она тебе открывается многократно. Я на себе это чувствую, зная, что приехал с открытым забралом. Мне было все равно, что здесь есть недостатки чиновничьей системы, что жарко. Но я не ныл, я знал, что мне нужно в эту землю врасти, потому что назад у меня мосты сожжены. Это не насильно, это произошло по любви. Мама, папа, сестра, два брата со своими семьями жили здесь давно, в течение 25 лет. Я последний, кто приехал.

– Шаббат соблюдаете?

– Я не врос в традиции страны до такой степени, чтобы соблюдать шаббат. Старшая сестра предложила, чтобы мы каждую субботу или пятницу приходили к родителям на обед. Это наша традиция, шаббат нашей семьи, который мы соблюдаем.

– Когда вы узнали, что вы еврей?

– В классе четвертом или пятом обнаружил в классном журнале. В советской школе был классный журнал, там были вписаны все ученики нашего класса. И была графа "национальность", где я увидел три буковки "евр". Думаю, что это такое. Пришел домой и спросил, мне объяснили, что у нас такая национальность. Но мама и папа были воспитаны в духе советского страха. Они были так сильно задавлены этим страхом, что сказали: "никому не говори, что ты еврей". Я молчал, и ко мне не было никаких вопросов, пока мы не достигли старших классов.

– Когда вы взяли псевдоним Белый, хотя по рождению вы Вайсман?

– Это распространенный вопрос. В 1996 году. Это не было продиктовано антисемитизмом, а тем, что звучание моей фамилии мне не нравилось, было слишком резким, я чувствовал несоответствие фамилии себе, своей личности. Решил перевести с немецкого языка, получился Белый, это мне больше импонирует. Но потом в театре Станиславского шутили: "Конечно, как на афишу, ты Белый, а как в кассу, ты Вайсман".

Я часть этого народа, я горд этим

Совсем не в той стране, в которой ты думал, что живешь. Эти вопросы встали остро и быстро получили ответ: я еврей. Почему я об этом забывал? Конечно, это был ген советского страха, и я по капле выдавливаю из себя этот страх. Осознание того, что я еврей, и здесь я свой, пришло в Израиле. А в свете огромной волны антисемитизма в мире ты понимаешь: где тебе ещё быть, дорогой друг, родившийся в Брацлаве Винницкой области, в месте, где хасиды в свое время оставили огромное наследие? Духовная связь всегда была, а тут я понял, что я – часть этого народа, и горд этим. Изучая историю, я стараюсь изучить историю праздников.

– Что в вашем понимании "еврейское счастье"?

– Это смешно, потому что в парадигме советского человека "еврейское счастье" имеет негативную коннотацию, такой сарказм еврейский, ровно наоборот. Семья моё еврейское счастье, так скажу. Вот ты живешь, все живы-здоровы, вокруг близкие, родные. Это уже счастье. Это цена счастья, особенно когда на тебя летят ракеты. Она остро ощущается в малом. Был бы еще мир – это было бы великое еврейское счастье.

– Продолжая тему антисемитизма: это универсальное свойство человеческого общества, или отражение конкретных исторических и культурных травм? Если совсем просто: почему не любят евреев?

– Должен быть кто-то, на кого списывать все грехи, собственные страхи, злобу. В любом социуме, в любом маленьком коллективе, в классе школьном есть человек, на которого легко всё это сбросить. Это многовековая традиция, там целые теории, основанные на каком-то бреду, “пьют кровь младенцев”, и вот это вот: “распяли Христа”.

Культура ни от чего не спасает

Эту фразу вдолбили в тёмные головы народа, которого держат во тьме, и держали преднамеренно, что "это враг". Должен же быть хоть один общий враг у всех. Так получилось, что это евреи. В этом балансе мы же и существовали всегда. И огромное еврейское счастье, что есть Израиль, страна, где евреи могут жить спокойно. Антисемитизм, думаю, надолго, это в поколениях, и как это переломить, не знаю. Тем более, что в пропаганде государства Израиль информационную войну мы проиграли. У нас это называется Министерство объяснения, наверное, они сейчас взялись за голову и за работу. Давайте будем надеяться, что когда-нибудь ситуация изменится. Хотя, как показало наше существование, и предыдущее тоже, культура ни от чего не спасает, ни от Гитлера, ни сейчас не спасла от этой гадости.