Популярный российский актер театра и кино Артур Смольянинов после начала войны в Украине эмигрировал в Латвию. Недавно он снялся в фильме Дзинтарса Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды ТТТ», пишет Otkrito.lv.

Премьера ленты состоялась 6 ноября 2025 года в Риге. Артур сыграл в фильме сотрудника КГБ, которому поручено курировать женский баскетбол. Актер рассказал изданию Kas Jauns Avīze о том, как ему живется в Латвии, как он учит латышский язык и что думает о своем последнем фильме.

У вас была блестящая карьера в России, почему решили уехать?

Это было решение, связанное с тем, что моей России больше не стало в тот момент, когда она начала войну против Украины.

Тяжело ли было адаптироваться к жизни в Латвии?



Не знаю. Мне кажется, что по сравнению с миллионом или сотнями тысяч других людей, с которыми я разделяю сейчас эту судьбу, не так и тяжело. Наверное, скорее нет, не тяжело.

Что вам здесь понравилось, а что не очень?

Мне очень нравится погода, пейзажи, ритм жизни, архитектура. Мне нравится людское спокойствие. А что не очень понравилось... Мне не нравится, что люди уезжают из Латвии. Вот от этого мне очень грустно и очень жаль. Это культурное пространство, это историческое пространство, эта страна еще такая молодая, это сообщество людей. С такой интересной и сложной историей и культурой. Оно заслуживает лучшего отношения к самому себе, что ли.

И, конечно, мне не нравится, что есть такой раскол в обществе. Но он, наверное, исторически неизбежен. Очень жаль, что он есть. И я надеюсь, что, может быть, я буду одной из многих других причин, благодаря которым этот раскол, эта дистанция сократится.

Вы изучаете латышский язык. Тяжело ли он вам дается?

Нет, сам по себе язык, мне кажется, не сложен для изучения, потому что он достаточно близок все-таки русскому языку, несмотря на то, что кажется как будто бы совсем другим. Но, тем не менее, это индоевропейская группа языков, много общих слов и грамматические правила. Вернее, не грамматические, а правила падежей, падежные нормы достаточно похожие.

Самое сложное в изучении любого языка – это найти время и делать это регулярно. Если находишь в себе дисциплину, и целеустремленность делать это каждый день, то это несложно.

Вы уже пытаетесь с кем-либо говорить по-латышски или до этого еще далеко?

И пытаюсь, и говорю, уже на уровне А1 знаю язык хорошо, даже может быть и на А2 заползаю. Говорю, но так, чтобы поддержать разговор в долгую, пока нет. Но я работаю над этим. Понимаю лучше, чем говорю. Понимаю уже достаточно много.

Недавно вы снялись в фильме про латвийскую баскетбольную команду ТТТ. Трудно было влиться в латышский коллектив?

Да нет, вы знаете, искусство, оно удивительным образом обладает свойством объединять людей. За это мы его и любим. Во времена, когда такие сильные центробежные процессы, и мир как будто бы разрывается на куски, искусство, наоборот, еще более становится объединяющим фактором.

Искусство - у него свой язык. Язык образа, язык формы, язык чувства. Язык универсальный, человеческий язык. Ну, а вербально мы объяснялись на английском. Все прекрасно говорят на английском. И если нужно было объяснить какие-то подробности и детали, то режиссер переходил со мной на русский язык. Но, понимаете, я не вижу в этом проблемы, потому что язык-то это просто инструмент. Язык не виноват. Знать еще какой-нибудь язык, кроме своего родного, лучше два, лучше три, тем более такой богатый и сложный, как русский, или английский, или латышский, это только обогащает любого человека. Так что мы общались на всех языках, на каких могли, и даже вопроса не поднималось такого. Ну а в процессе работы всегда сближаешься с какими-то людьми. Вы становитесь просто добрыми знакомыми, товарищами, а с кем-то даже друзьями.

Поэтому в любом фильме коллектив, в любом творческом проекте коллектив он не национальный, он все-таки человеческий в первую очередь. И искусство ярче всего демонстрирует нам, как на самом деле люди могут объединяться, не только воевать и сопротивляться, и разъединяться, но и объединяться.

Чтобы вы могли бы сказать зрителю о фильме «В сетке. Рождение легенды ТТТ»? Почему его стоит посмотреть?

Ой, мне сложно отвечать на этот вопрос, особенно до того, как я сам посмотрел фильм. Я тут должен сказать какие-то маркетинговые слова, какие-то завлекательные. Или что-нибудь такое, что его стоит посмотреть, потому что там снимался я. Не знаю, почему стоит смотреть кино. Возможно потому, что оно перенесет вас в те времена, в которых, мне кажется, интересно побывать. И посмотреть хотя бы в таком вот, конечно, сильном преломлении и искажении, и художественной интерпретации. Заглянуть в собственное прошлое. Мне кажется, это очень-очень интересно. Знаете, кино – это сны, которые можно пересматривать. И мне кажется, что это хороший сон.