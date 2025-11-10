Жительница Латгалии попросила телемастера помочь обойти блокировку российского ТВ. Теперь ей грозит наказание. Курьёз в том, что разговор вёлся… на родном для обоих латышском языке.

Об этой примечательной истории рассказала в социальных сетях общественный деятель и юрист Ольга Петкевич.

Из её рассказа получается, что женщина хочет смотреть качественные программы о здоровье. То, что показывают на латвийском телевидении, её не устраивает, поэтому она попросила телевизионного мастера что-то придумать, чтобы смотреть заблокированные российские телеканалы. По телефону они обсуждали установку специальной приставки, позволяющей обходить запрет. И – надо же – этот разговор оказался каким-то удивительным образом записан и сейчас фигурирует как доказательство их преступления.

Теперь женщине грозит штраф в 700 евро. Наказан сурово будет и мастер, обсуждающий с клиенткой детали установки.

«Это так мило, когда два латыша получают штрафы за то, что один смотрел, а второй установил российские каналы. Это все показывает лишь то, насколько оторваны от реальности авторы закона, которые все это придумали. Потому что люди просто хотят смотреть качественное содержание – концерты, шоу... А тот процесс, в который я сейчас вовлечена, женщина хотела смотреть передачи о здоровье. Это значит, что и русские, и латыши хотят смотреть качественные передачи. Но у нас почему-то и свои такие же классные не научились делать, и чужие запретили», – резюмировала Петкевич.

Её пост вызвал большой резонанс, в комментариях разразились баталии. Латвийцы, живущие за границей, сообщали, что в Великобритании, Германии, Италии могут спокойно смотреть российское ТВ, никто его там не блокирует. Латвийцы, оставшиеся в Латвии, сообщали, что никаких российских пропагандистских передач никогда не смотрели, но скучают по передачам «Голос. Дети», «Поле чудес», а также хотели бы смотреть российские сериалы. Разумеется, нашлись и те, кто гневно отстаивал необходимость блокировки.

Также люди сетовали, что запрет пришёлся, в основном, по пожилым людям, не умеющим обращаться с современными гаджетами. Ведь многие заблокированные передачи можно спокойно смотреть на Youtube – та же передача «Здоровье» там точно есть.