Индивидуальный подбор дозы витамина D3 может вдвое снизить риск повторного инфаркта у перенесших сердечный приступ. К такому выводу пришли кардиологи медицинского центра Intermountain Health, представив результаты крупного клинического исследования на ежегодной конференции American Heart Association Scientific Sessions (AHA) 2025 в Новом Орлеане.

В исследовании приняли участие 630 пациентов, недавно перенесших инфаркт. Одним назначали стандартный уход, другим — «персонализированную» терапию с регулярным контролем уровня витамина D в крови и корректировкой дозы D3 до оптимальных значений (более 40 нг/мл). Такой подход позволил уменьшить вероятность второго инфаркта на 50 процентов, не вызывая побочных эффектов.

Авторы исследования отметили, что стандартные добавки витамина D редко приносят ощутимую пользу, однако при точной настройке дозы в зависимости от уровня витамина в крови эффект становится значительным. По их мнению, персонализированное управление витамином D может стать новым направлением профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно с учетом того, что дефицит этого вещества наблюдается у большинства людей во всем мире.