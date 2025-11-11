Baltijas balss logotype
Мужчинам перечислили связанные с эректильной дисфункцией заболевания 0 426

Lifenews
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мужчинам перечислили связанные с эректильной дисфункцией заболевания
ФОТО: Unsplash

Уролог: эректильная дисфункция может возникнуть при болезнях сердца.

Уролог Родриго Браз рассказал, какие патологии и заболевания могут быть связаны с эректильной дисфункцией. Эти заболевания врач перечислил мужчинам в беседе с изданием Metropoles.

По словам Браза, эректильная дисфункция может появляться при сахарном диабете и заболеваниях сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Кроме того, сексуальные проблемы являются результатом малоподвижного образа жизни, курения и высокого уровня холестерина в крови, добавил он.

«Многие мужчины просто хотят получить средство для эрекции, но они забывают, что похудение, физические упражнения и хороший сон имеют основополагающее значение для сексуальной функции», — отметил специалист. Он добавил, что эректильная дисфункция также может возникнуть после некоторых видов операций по лечению рака предстательной железы.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала о продуктах, которые убивают мужскую потенцию. Она посоветовала исключить из рациона фастфуд и алкоголь.

#здоровый образ жизни
