Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сменивший имидж исполнитель песни «Мразиш» вышел на сцену в корсете 0 464

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сменивший имидж исполнитель песни «Мразиш» вышел на сцену в корсете
ФОТО: Youtube

Болгарский певец Азис вышел на сцену в блестящем корсете на концерте.

Болгарский певец цыганского происхождения Азис (настоящее имя Васил Троянов Боянов) в корсете вышел на сцену после смены имиджа. Публикация появилась на его странице в Instagram, насчитывающей 852 тысячи подписчиков.

47-летний артист принял участие в концерте коллеги Галены. Он предстал перед зрителями в черном брючном костюме и упомянутом предмете гардероба серебристого оттенка с имитацией голого торса.

При этом исполнитель популярной песни «Мразиш» продемонстрировал коротко подстриженные черные волосы, а также густую бороду и усы.

Читайте нас также:
#мода #артист #музыка #instagram #шоу #певец #выступление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео