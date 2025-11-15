Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный телепроект для русскоязычной аудитории вне РФ. Проект под названием Dom начал вещание на площадке онлайн-сервиса цифрового телевидения Kartina.TV, а также на сайте Dom.show.

Как сообщает DW, с идеей развлекательного вещания для русскоязычного зарубежья выступил объявленный в РФ "иноагентом" бизнесмен Олег Тиньков , а стартовый контент был подготовлен за 2,5 месяца - команда сняла 12 шоу по 12 часовых эпизодов в каждом.

Получить доступ к развлекательному каналу для русскоязычных эмигрантов можно по подписке за 3,99 доллара в месяц или 35,99 доллара в год. На сайте Dom.show отмечается, что в нем участвуют звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров , телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева , журналисты Артемий Троицкий и Алекс Дубас, бывшие участники Comedy Club Таир Мамедов и Антон Лирник, актеры Сэм Трескунов и Мария Шалаева, стендап-комики Паша Залуцкий и Эд Мацаберидзе, солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян.

"Мы собрали на одном экране всех артистов, телеведущих, комиков, музыкантов, аудитория которых разбросана сегодня по миру " от Лос-Анджелеса до Таиланда. Эти звезды исчезли с российских телеэкранов в последние годы, но остались в наших сердцах. Вы хотели, чтобы они вернулись к вам в развлекательных, неполитических форматах? Мы это сделали!", - сообщает проект.