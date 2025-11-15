Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А «Огонек» будет? Уехавшие из РФ артисты и телеведущие создали телеканал на русском 9 3645

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: А «Огонек» будет? Уехавшие из РФ артисты и телеведущие создали телеканал на русском

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный телепроект для русскоязычной аудитории вне РФ. Проект под названием Dom начал вещание на площадке онлайн-сервиса цифрового телевидения Kartina.TV, а также на сайте Dom.show.

Как сообщает DW, с идеей развлекательного вещания для русскоязычного зарубежья выступил объявленный в РФ "иноагентом" бизнесмен Олег Тиньков , а стартовый контент был подготовлен за 2,5 месяца - команда сняла 12 шоу по 12 часовых эпизодов в каждом.

Получить доступ к развлекательному каналу для русскоязычных эмигрантов можно по подписке за 3,99 доллара в месяц или 35,99 доллара в год. На сайте Dom.show отмечается, что в нем участвуют звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров , телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева , журналисты Артемий Троицкий и Алекс Дубас, бывшие участники Comedy Club Таир Мамедов и Антон Лирник, актеры Сэм Трескунов и Мария Шалаева, стендап-комики Паша Залуцкий и Эд Мацаберидзе, солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян.

"Мы собрали на одном экране всех артистов, телеведущих, комиков, музыкантов, аудитория которых разбросана сегодня по миру " от Лос-Анджелеса до Таиланда. Эти звезды исчезли с российских телеэкранов в последние годы, но остались в наших сердцах. Вы хотели, чтобы они вернулись к вам в развлекательных, неполитических форматах? Мы это сделали!", - сообщает проект.

Читайте нас также:
#телевидение #артисты #культура #сериалы #шоу
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
20
1
2
4
0
1

Оставить комментарий

(9)
  • З
    Злой
    16-го ноября

    Прикольно, но никого из списка фамилий не знаю.

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    16-го ноября

    И ты всерьез полагаешь, что это тебя красит?:) Воистину блаженны нищие духом в годину, когда невежество становится достоинством

    3
    2
  • С
    Сарказм
    16-го ноября

    Ну местному бомонду явно милее то мумифицированно и отретушированное унылое дерьмо+Шаман, которое в официальных огоньках пказывают, В ентом годе вроде хедлайнером должна быть пенсионерка Кадышева, она (о, боги) нынче самая модная и высокооплачиваемая. Если б смогли, подняли б из могил кабздона и зыкину для усиления эфеекта. Ну и разумеется дегенеративные хлебала убийц сво на почетных местах и в камуфляже, облепленные медальками - отличный акцент. Новый Год, который вы заслужили. С большим удовльствием посмотрю на что угодно, только не на это вот все. Тем более, если к названным еще добавить Макаревича, Галкина, Быкова, Макса Поровского, Шевчука с БГ и многих других.

    4
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    16-го ноября

    Я понял - ты у нас тут местным Михаем Друцэ подрабатываешь.

    10
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    16-го ноября

    Поннятия не имею кто это, но если тебе так проще - хоть иисусом христом.

    0
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го ноября

    Пару десятков народа наберётся кто за фекалии готов заплатить, надеюсь это та цена которую они заслужили 😁 Главное чтобы не передрались за эти бабки.

    43
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Всё-таки Тиньков - талантливый человек. Надо иметь большой талант, чтобы собрать всё околотворческое дерьмо в одной проруби...

    62
    6
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го ноября

    И кто это говно смотреть будет? Петушиный кАнал...

    44
    7
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го ноября

    И кто это говно смотреть будет? Петушиный кАнал...

    21
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео