Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российская антиутопия: том первый – сопротивление Путину, том второй – его свержение 5 1716

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российская антиутопия: том первый – сопротивление Путину, том второй – его свержение

Ольга Птицева, «Весна воды». СПб.: Поляндрия NoAge, 2025.

Наверное, это сомнительный комплимент автору, но самое интересное в дилогии Ольги Птицевой – где и когда она написана и издана.

Когда зима пройдет – не знаю

Состоящая из книг «Двести третий день зимы» (вышла в прошлом году) и «Весна воды» (вышла недавно) антиутопия с очень прозрачной символикой и недвусмысленным политическим мессиджем создана и опубликована в России в разгар войны и на фоне репрессий – когда писателя Быкова объявляют в розыск (заочно), писателя Акунина осуждают на 14 лет (заочно), издателей из Popcorn Books и Individuum задерживают (очень даже очно) за издание книг, а драматург Петрийчук отбывает наказание за свою пьесу в виде шести лет общего режима.

В первой части дилогии Птицевой Россия томится под властью диктатуры: всевластие силовиков, полный запрет оппозиционной активности, политическая эмиграция, страх и апатия остающихся, – более чем узнаваемо. Ну а во второй части описано то, что ежедневно предрекают попугаи из эмигрантского ЮТьюба, – крах режима.

«Снегу нет»

Да, разумеется, Птицева пишет не о реальной РФ, а об альтернативной, даже, скорее, метафорической. Философ Леонтьев предлагал «подморозить» Россию – в «Двести третьем дне» это сделали буквально. Партия холода погрузила страну в бессрочную зиму. Силовиков тут кличут «холодовиками» (почему не снеговиками? И рифма лучше, и звучание), и занимаются они чем положено – сажают несогласных в камеры. Только морозильные. Пример недопустимой крамолы – плакат «Снегу нет». Тайная организация несогласных зовется «Оттепель». Главная героиня Нюта, молчаливо ненавидящая режим, выращивает морозостойкие нарциссы.

Символика столь лобовая, что тянет обвинить автора в плоской публицистике – и если бы дилогия писалась и выходила в эмиграции, она не стоила бы выеденного яйца. Тем более что во второй части лед, как и было сказано, трогается, подполье одерживает победы – вопреки не только внелитературной реальности, но и внутренней логике описанного общества. Зато в полном соответствии с обещаниями гуру информационных пузырей с нашей стороны границы.

Вот только по другую ее сторону публицистика эта воспринимается, как можно догадаться, иначе. Обнадеживающие события второй книги не выглядят очень уж логичными, но ведь описать их – как вывесить из окна плакат «Снегу нет» во время снегопада: это действие ценно именно своей нелогичностью. И ценность его не зависит от степени художественного совершенства текста на плакате.

×
Читайте нас также:
#книги #культура
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
Все статьи
8
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео