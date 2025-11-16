В галерее BIArt, которая расположена в Балтийской международной академии, состоялось открытие выставки памяти художника «Владимир Кудояр, его друзья и знакомые». Удивительный автор, святой, балагур, немного хулиган, проживший 93 года, и сто лет которому исполнилось бы через два года.

И это все о нем

Даже краткий рассказ жизни Кудояра впечатлит. Родился в Украине, в 1945 году приехал в Латвию. Расписывал аэропорт Спилве, пририсовывал с лестницы пожарной машины пятую звезду героя генсеку Брежневу на тогда улице Ленина (ныне Бривибас). На его счету множество картин.

И после него остался парк в рижском Дарзини, который он начал благоустраивать самостоятельно в 1972-м на месте бывшей свалки. Один из друзей помог с бульдозером, который вырыл 1200 кубометров загрязнённого грунта и выровнял ландшафт. Другой друг помог найти самосвалы, чтобы вывезти отходы. Парк был основан в начале 1980-х годов, а в 2016 году Рижская дума официально утвердила статус парка и присвоила ему имя его создателя.

Вдова художника Валентина Кудояр и портрет, где ей 24 года. Фото: Андрей Шаврей.

Потомственный садовник

Сам Владимир Никифорович считал, что из всех видов искусств самым высоким является садово-парковое, так как первым садовником был Господь Бог, создавший Эдем. Ко всему прочему, тут же и наследственное - отец Кудояра был садовником.

Для озеленения Владимир купил и посадил 120 деревьев: пушистые ели, клены, березки, ивы. В Ботаническом саду были приобретены несколько сотен кустарников, многолетние цветы на клумбы. Когда вступила в строй Рижская ГЭС и уровень грунтовых вод поднялся, появилась возможность обустроить парк шестью прудами.

Открытие нынешней выставки в память о художнике состоялось при мистических обстоятельствах - на время краткого ремонта в выставочном зале на час выключили свет. Открывали экспозицию при свечах, звучали речи.

Художник с большой буквы

«Но он еще и действительно художник уникальный, — сказал куратор BIArt Валентин Даниленко. - И здесь участвуют его друзья, откликнувшийся одним из первых Николай Кривошеин, Валерий Маковой, Евгения Сундеева, Надежда Колесникова. Я вот обратил внимание по работам, которые художники принесли, и его круг общения меня поражает. Абстракционисты и классики. Те, кто пишет реалистические вещи, природу. И самое интересное, что художники действительно хорошего уровня.

Я очень благодарен художникам, тем более я никого не заставлял, не призывал. Они сами откликнулись. То есть значимость художника настолько высока, это дорогого стоит. Но главное – это человек. Человек-художник с большой буквы. И меня все время спрашивали, говорят, какой повод выставки? Да не нужен повод. К сожалению, художника нет. Но он жив. Гляньте, сколько его работ. И пока есть хоть одна работа на этой земле, художник остается жив. Открыто до середины декабря».

На открытие выступила вдова Кудояра, Валентина Степановна. «Большое, конечно, спасибо за выставку. Я просто хочу добавить, что есть одна работа, главная в его жизни - это парк, который он создал своими руками и на свои деньги в посёлке Дарзини. У Пушкина был памятник нерукотворный, а у супруга - рукотворный. И до сих пор у нас там рядом дача. И до сих пор, проезжая мимо, я вижу, как мамы гуляют с колясками. Детки играют на площадке. Пожилые люди сидят на скамейках у пруда и шелестят деревья. И я всё время говорю, что Кудояр жив. И для меня важно, что здесь мой портрет, сделанный супругом, когда мне было всего 24 года».

«Пока не поверишь - не увидишь»

Художник Пон Протеус выставил майку с изображением птички-зимородка, которую он увидел на островке на пруду в Дарзини. А известный фотохудожник Григорий Алексиков, оказывается, начинал под руководством Кудояра как живописец.

«В конце 80-х годов я был молодым и жил один сезон у Кудояра на даче, — рассказал Григорий. - Потому что учился живописи у него. Классический вариант подмастерья, так сказать. Вместе с мастером делили и работу, и быт. Я занимался черно-белой фотографией. И когда решил заниматься цветом, я понял благодаря Владимиру, чтобы видеть цвет, надо его понимать. Он мне сказал, что если поверишь, что в тени голубой оттенок, то ты увидишь. Вот пока не поверишь - не увидишь. Многие вещи, которыми я сейчас пользуюсь, они от Володи. Последние 20 лет я преподавал фотографию и не было, наверное, такой группы, в которой я бы не вспоминал, чему научил меня Владимир Кудояр.

А что касается парка, то у меня на всю жизнь остался образ Кудояра с тележкой, в которой он вез камни. Полдня он писал, полдня возил камни на этот самый пруд. К тому же, он очень мощный философ был. Не любя коммунистов в то время, он с ними дружил. И меня это всегда удивляло. Он говорил так, что есть разные люди, у них разные взгляды, но они все равно люди, поэтому они мне интересны».

Да будет свет!

«После таких выступлений мне трудно чего-либо добавить, — сказал пресс-атташе Академии Петр Антропов. - Я столь близко с ним не был знаком. Но из этих рассказов у нас уже рисуется какое-то новое восприятие этого большого художника.

А с другой стороны, вот как только дадут свет, мы увидим его картины и у нас будет еще одно представление о том, кто представлен на этой выставке. А те, которые выступали - они пролили свет. Теперь осталось пролить свет на картины!».

И вскоре включили свет. Да будет свет искусства!