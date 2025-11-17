Актёр шокирован тем, что кадры из его частной жизни, сделанные почти тридцать лет назад, вновь оказались в центре внимания. В интернете выставлен на продажу редкий выпуск журнала Playgirl стоимостью 450 тысяч долларов. На его страницах опубликованы интимные снимки Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу, сделанные во время отдыха пары на острове Сен-Бартелеми.

Журнал включает шесть страниц с фотографиями, запечатлевшими личные моменты актёров. На некоторых из них Питт и Пэлтроу расслабляются на террасе отеля, наслаждаясь временем вдвоём. По словам продавца, издание представляет собой единственный сохранившийся экземпляр в безупречном состоянии.

Ещё в 1997 году Брэд Питт через суд добился изъятия почти всего тиража этого номера. Однако несколько копий, как выяснилось, удалось сохранить. Продавец из Мичигана утверждает, что приобрёл журнал сразу после выхода в свет — до того, как судебное решение вступило в силу.

По данным близких к актёру источников, Питт крайне обеспокоен новой волной интереса к этим снимкам. Его тревожит возможная реакция семьи и выросших детей. Гвинет Пэлтроу, по сообщениям СМИ, также эмоционально отреагировала на возвращение к прошлому.

«Брэд в ужасе. Эти кадры были грубым вмешательством в частную жизнь. То, что должно было остаться личным воспоминанием о времени с Гвинет, снова превращается в публичное зрелище», — приводит слова инсайдера издание Radar Online.

Напомним, роман между Брэдом Питтом и Гвинет Пэлтроу длился с 1994 по 1997 год. Пара даже обсуждала свадьбу, однако отношения завершились расставанием.

Источник: Kleo.ru