Известный артист и дрессировщик Юрий Куклачев назвал новость о скором завершении карьеры, «очередным фейком».

По его словам, сейчас он работает над подготовкой «большой программы по созданию нового шоу с кошками». Также народный артист поедет на гастроли в Сибирь со спектаклем «Самый добрый клоун».

«Появился очередной фейк. Написали то, что не соответствует действительности. Я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене. Это все неправильно», — заявил Куклачев.