Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Куклачев отреагировал на новость о завершении карьеры
ФОТО: Global Look Press

Артист Юрий Куклачев назвал новость о своей готовности завершить карьеру фейком.

Известный артист и дрессировщик Юрий Куклачев назвал новость о скором завершении карьеры, «очередным фейком».

По его словам, сейчас он работает над подготовкой «большой программы по созданию нового шоу с кошками». Также народный артист поедет на гастроли в Сибирь со спектаклем «Самый добрый клоун».

«Появился очередной фейк. Написали то, что не соответствует действительности. Я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене. Это все неправильно», — заявил Куклачев.

Видео