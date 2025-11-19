Baltijas balss logotype
Почему 77-летний певец Шуфутинский скрывает подробности жизни с молодой дамой 0 394

Lifenews
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Вопрос на эту тему моментально вывел Михаила Захаровича из себя.

Михаил Шуфутинский внезапно вышел из себя во время общения с журналистами. Вывел на эмоции исполнителя хита «Третье сентября» один простой вопрос на тему личной жизни.

По сравнению со многими своими коллегами по цеху Михаил Захарович не так часто выходит в свет и оказывается в центре внимания. Однако сейчас Шуфутинский дал повод поговорить не только о себе, но и о его сердечных делах.

Ни для кого не является секретом тот факт, что артист уже давно счастлив со своей избранницей Светланой. Не так давно ряд СМИ сообщил о том, что исполнитель узаконил отношения с танцовщицей. Казалось бы, это довольно радостная новость. Но вопрос на эту тему моментально вывел Шуфутинского из себя. «Чтоб вы написали в газетенке и получили кусок хлеба?» — сорвался артист на одного из журналистов, когда его спросили про регистрацию брака. И похоже, что Шуфутинского действительно вывело из себя любопытство корреспондентов.

«Это вас вообще не касается! Никакие вопросы регистрации, отношений. Вам зачем это?! Это личное мое, это моя жизнь, она вас не касается! Зачем нам об этом — зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще? Спросите меня про Чайковского, о Рахманинове, о Бруно Марсе! Мы зарегистрировали свои отношения 30 лет назад, вы вместе работали много лет и продолжаем. Жена моя является сегодня главным помощником в моей жизни», — ответил Михаил на концерте «Ээхх, Разгуляй!».

«С Шуфутинским говорить только о высоком», — отметили в Сети. Между тем интернет-пользователи с юмором отнеслись к срыву Шуфутинского. «Шуфутинский, конечно, молодец, но с его личной жизнью только слухи и сплетни»; «такие как он, сначала подогревают сплетни о себе, чтобы только не забыли их, а потом кидаются», — считают люди.

#звезды #интервью #артист #музыка #соцсети #певец #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
