"У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить".

Танцоры Татьяны Булановой снова в центре внимания, но уже по более печальному поводу. Прославившиеся в соцсетях супруги Максим и Алена Алалыкины ушли после увольнения Дмитрия Берегули, так что теперь Буланова поет без «энергосберегающего» коллектива.

Татьяна Буланова явно не желает обсуждать экс-сотрудников. Правда, проигнорировать полностью вопросы журналистов певица не решилась. Ее комментарий вызвал еще большее любопытство.

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво.

В начале гастролей они нас просто подвели. Мы уже месяц выступаем с новыми танцорами. У нас выхода нет. У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать…» — рассказала Татьяна о нанесенном ей в спину ударе.

Буланова добавила, что злости на Алену и Максима у нее нет, однако снова работать с Алалыкиными она не собирается. «Там есть определенные моменты. Это просто предательство настоящее», — констатировала артистка. Разумеется, журналисты попытались оперативно связаться с Максимом и Аленой. Однако они отказались как-либо комментировать как саму ситуацию с увольнением, так и слова Булановой. А вот Дмитрий Берегуля, оставивший коллектив немногим ранее из-за проблем со здоровьем, оказался многословнее. Правда, раскрывать причину увольнения Алены и Максима тоже не захотел.