Два года прошло с момента слива скандального видео с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Внезапно жена шоумена Марина Анисина вновь заговорила на эту тему, раскрыв интересные детали всеми уже почти забытой истории. О том инциденте действительно практические перестали говорить. Ведь Никита больше не навещает Анастасию, а сама бывшая звезда Большого театра с тех пор в каких только скандалах не побывала. Но так уж получилось, что судьба снова столкнула былых приятелей в одном проекте, чем, как выяснилось, страшно недовольна супруга Никиты Джигурды, Марина Анисина.

«Эту программу на «Пятнице!» слепили, я занималась договором, обманули. Мы ставили вопрос, будет ли Волочкова? Нет, сказали, она же не сможет. Когда Никита приехал на съемки, он мне звонит и говорит: нас обманули, здесь Волочкова! Как подло поступает ТВ, но не все каналы – «Пятница!» — сорвалась Анисина в личном блоге.

Так причем тут то самое скандальное видео с Волочковой и Джигурдой? Как оказалось, Марина спустя два года решила окончательно прояснить ситуацию. Разумеется, фигуристка разгромила в пух и прах Анастасию. Анисина прошлась и по карьере Волочковой, и по ее поведению: «Таких танцовщиц мы знаем много, гораздо круче! Я помню поколение, на которых можно было равняться — это Бессмертнова, Семеняка, Максимова. Но это был Большой театр. Потом я вижу капустник Волочковой, где Джигурда делает спектакль один, спев свою песню. Трясущаяся балерина, которая не может аттитюд держать — это что-то с чем-то!»

Затем любящая жена не пожалела теплых слов в адрес Джигурды. Видимо, экс-фигуристка простила избраннику эпизод близкой дружбы с экс-примой Большого театра.

«Никита два года не виделся с Волочковой. Передача на «Пятнице!» — это полная шняга, не боюсь этого слова. Никита никогда не был приятелем Волочковой. Любители скандалов: это видео я переслала нашему бывшему водителю, он мне тогда еще сказал, что Волочкова напьется и выставит. Ну выставила его команда... Никита уже ушел от этой ахинеи. Он занимается настоящим творчеством с Михаилом Шемякиным. Джигурда — гений и не путайте распутство с искусством», — сказала как отрезала Марина Анисина.