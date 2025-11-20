16-летних школьниц начали заманивать через социальные сети в Дубай ради вечеринок с шейхами - им дают советы как обманывать родителей.

Школьниц начали заманивать в Дубай на вечеринки с шейхами, обещая им роскошные подарки от клиентов и многомиллионные вознаграждения. Перед вылетом менеджеры просят у несовершеннолетних девушек откровенные фото, не скрывая цели таких поездок, и дают советы, как обмануть родителей.

Один из популярных телеграм-каналов опубликовал переписку одной девушки с так называемым агентом модельной индустрии, который уговаривал ее отправиться в поездку, не скрывая мотивов приглашения. Девушка интересовалась, повлияет ли отсутствие у нее сексуального опыта на стоимость услуг.

На скриншотах видно, что агент обещал девушке вознаграждение в размере 10 тысяч долларов и намекал, что клиент нередко дарит девушкам дорогие часы. Свое сообщение он сопроводил фотографиями с толстыми пачками купюр, вещами люксовых брендов и золотыми часами Rolex.

В ходе разговора менеджеры просят кандидаток записать видео в купальнике и прислать свои фото

Подростки говорят родителям, что отправляются в ОАЭ для работы моделью, а не подозревающие о реальных целях поездки взрослые якобы подписывают нотариальное согласие на выезд несовершеннолетней в Дубай. Авторы публикации утверждают, что чаще всего на такие сделки идут девушки из неблагополучных семей.

Существование вечеринок с шейхами скрывают от публики, но в сеть все же утекают подробности подобных мероприятий. В 2018 году украинский сутенер, имя которого не раскрывается, рассказал о закрытых вечеринках в Дубае американскому изданию Vice.

Собеседник сообщил, что все участники держат происходящее в тайне, а «исламский вопрос» не мешает им хорошо проводить время. По словам сутенера, благодаря связям и умению действовать аккуратно организаторы не боятся ни властей, ни религиозной полиции.

Стоимость сексуальных услуг из-за их приватности довольно высока: один час с девушкой обходится клиентам как минимум в 1000 долларов, с юношей — в 500 долларов. Но среди таких клиентов обычно собираются исключительные извращенцы. «В сети гуляют видео, где предположительно "шейхи" иcпражняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут им волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас там могут и убить», — заверила адвокат Екатерина Гордон в соцсетях.

Так, в 2018 году 22-летнюю россиянку Екатерину Стецюк заключили под стражу в ОАЭ после того, как она выпрыгнула с шестого этажа отеля в Дубае. Сотрудники генконсульства нашли уроженку Иркутска в госпитале с травмой позвоночника и внутренних органов.

Пострадавшая призналась, что выпрыгнула из окна, чтобы спастись от 39-летнего ухажера — шейха из Пакистана. По словам девушки, во время конфликта, возникшего на фоне алкогольного опьянения, мужчина пытался нанести ей ножевые ранения.

Однако вслед за Стецюк с жалобами в полицию обратился тот самый шейх из Пакистана и заявил, что девушка якобы сама набросилась на него с ножом, а он вытолкнул ее из окна в попытке защититься.

В итоге нападавший не понес наказания, а молодую девушку через три дня после второй операции перевезли из больницы в тюрьму. Против девушки возбудили уголовное дело о покушении на убийство, но впоследствии стороны подписали мировое соглашение, и ее депортировали на родину.

Сообщалось, что Стецюк прибыла в ОАЭ для участия в съемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц, с которыми она познакомилась в соцсети. Россиянка была подписана на несколько страниц модельных агентств, а также на аккаунты с вакансиями за рубежом «для привлекательных девушек».

В участии в подобном мероприятии подозревали и модель OnlyFans Марию Ковальчук, которую в марте нашли покалеченной в ОАЭ. Она пропала после вечеринки в одном из отелей Дубая. Позже местные жители нашли ее на обочине дороги с переломами ног и позвоночника. Девушку госпитализировали в состоянии комы, она перенесла несколько операций.