Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа, состоявшаяся 20 ноября 1947 года, стала знаковым событием для британской монархии. Предлагаем самые интересные и малоизвестные факты, которые раскрывают детали торжества и традиций королевской семьи.
День свадьбы и помолвка
- Об их помолвке объявили официально 9 июля 1947 года, а свадьба состоялась всего через четыре месяца — в 10:30 утра 20 ноября в Вестминстерском аббатстве.
- Елизавета стала 10-м членом королевской семьи, заключившим брак в аббатстве.
- Перед свадьбой Филипп получил титулы герцога Эдинбургского, графа Мэрионет и барона Гринича.
- Принцесса прибыла в аббатство вместе с отцом Георгом VI в Ирландском государственном экипаже.
Свадебная процессия
- У Елизаветы было восемь подружек, включая принцессу Маргарет и принцессу Александру Кентскую.
- Пажами стали принцы Уильям Глостерский и Майкл Кентский.
- Свидетелем Филиппа был Дэвид Маунтбаттен.
- На церемонии присутствовали 2 000 гостей, включая представителей иностранных монархий.
Церемония и музыка
- Свадебную службу проводили архиепископы Кентерберийский и Йоркский.
- BBC Radio транслировало церемонию для 200 миллионов слушателей.
- Музыкальный директор — австралиец Уильям Нил Макки — сочинил мотет специально для свадьбы.
- Служба завершилась «Свадебным маршем» Мендельсона, а арфой и хорами руководили профессионалы из Часовен королевского двора.
Наряды и драгоценности
- Кольцо изготовлено из валлийского золота.
- Свадебное платье создал сэр Норман Гартнелл, вдохновляясь картиной Боттичелли «Весна».
- Шлейф платья длиной 4,5 метра украшен жемчугом, кристаллами и прозрачной аппликацией.
- На свадьбу королеве одолжили диадему, а драгоценности включали исторические ожерелья, переданные Короне.
Цветы, прием и подарки
- Букет невесты включал белые орхидеи и веточку мирта, которая стала традицией королевской семьи.
- Свадебный завтрак прошёл в Бальном зале Букингемского дворца со струнным оркестром гвардейцев.
- Пара получила более 2 500 подарков и около 10 000 телеграмм со всего мира.
- Официальный торт, девять футов высотой, был украшен гербами и символикой обеих семей.
Медовый месяц и годовщины
- Первую ночь молодожёны провели в Бродлендсе, а затем путешествовали в Биркхолл в поместье Балморал.
- Шестую годовщину свадьбы, совпавшую с коронацией, отпраздновали танцами в Кларенс-хаус.
- Золотую свадьбу в 1997 году отметили обедом в Banqueting House в Лондоне.
- В 2007 году Елизавета стала первым британским монархом, отпраздновавшим бриллиантовую свадьбу.
Источник: TSN
Читайте нас также:
Оставить комментарий