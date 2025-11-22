Baltijas balss logotype
57 фактов о свадьбе королевы Елизаветы II и принца Филиппа, которые вы могли не знать 0 320

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 57 фактов о свадьбе королевы Елизаветы II и принца Филиппа, которые вы могли не знать

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа, состоявшаяся 20 ноября 1947 года, стала знаковым событием для британской монархии. Предлагаем самые интересные и малоизвестные факты, которые раскрывают детали торжества и традиций королевской семьи.

День свадьбы и помолвка

  1. Об их помолвке объявили официально 9 июля 1947 года, а свадьба состоялась всего через четыре месяца — в 10:30 утра 20 ноября в Вестминстерском аббатстве.
  2. Елизавета стала 10-м членом королевской семьи, заключившим брак в аббатстве.
  3. Перед свадьбой Филипп получил титулы герцога Эдинбургского, графа Мэрионет и барона Гринича.
  4. Принцесса прибыла в аббатство вместе с отцом Георгом VI в Ирландском государственном экипаже.

Свадебная процессия

  1. У Елизаветы было восемь подружек, включая принцессу Маргарет и принцессу Александру Кентскую.
  2. Пажами стали принцы Уильям Глостерский и Майкл Кентский.
  3. Свидетелем Филиппа был Дэвид Маунтбаттен.
  4. На церемонии присутствовали 2 000 гостей, включая представителей иностранных монархий.

Церемония и музыка

  1. Свадебную службу проводили архиепископы Кентерберийский и Йоркский.
  2. BBC Radio транслировало церемонию для 200 миллионов слушателей.
  3. Музыкальный директор — австралиец Уильям Нил Макки — сочинил мотет специально для свадьбы.
  4. Служба завершилась «Свадебным маршем» Мендельсона, а арфой и хорами руководили профессионалы из Часовен королевского двора.

svadba.jpg

Наряды и драгоценности

  1. Кольцо изготовлено из валлийского золота.
  2. Свадебное платье создал сэр Норман Гартнелл, вдохновляясь картиной Боттичелли «Весна».
  3. Шлейф платья длиной 4,5 метра украшен жемчугом, кристаллами и прозрачной аппликацией.
  4. На свадьбу королеве одолжили диадему, а драгоценности включали исторические ожерелья, переданные Короне.

Цветы, прием и подарки

  1. Букет невесты включал белые орхидеи и веточку мирта, которая стала традицией королевской семьи.
  2. Свадебный завтрак прошёл в Бальном зале Букингемского дворца со струнным оркестром гвардейцев.
  3. Пара получила более 2 500 подарков и около 10 000 телеграмм со всего мира.
  4. Официальный торт, девять футов высотой, был украшен гербами и символикой обеих семей.

Медовый месяц и годовщины

  1. Первую ночь молодожёны провели в Бродлендсе, а затем путешествовали в Биркхолл в поместье Балморал.
  2. Шестую годовщину свадьбы, совпавшую с коронацией, отпраздновали танцами в Кларенс-хаус.
  3. Золотую свадьбу в 1997 году отметили обедом в Banqueting House в Лондоне.
  4. В 2007 году Елизавета стала первым британским монархом, отпраздновавшим бриллиантовую свадьбу.

Источник: TSN

#история #культура #свадьба #традиции #юбилей
