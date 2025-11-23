Baltijas balss logotype
Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода 0 535

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025


ФОТО: Instagram

Украинская певица Светлана Лобода в новом интервью рассказала, как изменилась её жизнь после начала войны и где она ощущает себя дома. По словам артистки, сегодня её семья живёт в Латвии, и именно эта страна стала для неё местом безопасности и стабильности.

«Родина — это Украина. А мой дом — там, где живут мои дети, моя семья», — в интервью на YouTube-канале «Рада и тёрки» подчеркнула Светлана Лобода. Сейчас артистка вместе с двумя дочерьми живёт в Риге. Певица говорит, что здесь нашла то, что для неё сегодня самое важное — чувство защищённости и спокойствия за детей.

Лобода поблагодарила Латвию за поддержку: «Я очень благодарна этой стране за то, что она так приняла нас, за то, что когда я уезжаю на гастроли, мои дети находятся там в безопасности», — сказала певица.

Семья артистки живёт в режиме постоянных переездов: мама Светланы проводит один месяц в Украине с отцом певицы, а затем на месяц приезжает в Ригу и помогает с детьми. В заботе о девочках семье также помогают няни из Украины.

По словам Лободы, именно безопасность детей стала главным критерием при выборе места для жизни: «Самое важное, когда ты уезжаешь работать, — знать, что с детьми всё в порядке. Латвия в этом плане, по крайней мере до сегодняшнего дня, давала мне всё, в чем я нуждаюсь», — отметила она.

