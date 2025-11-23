Свободные отношения кажутся легким и беззаботным форматом, однако на практике они могут создавать серьёзное эмоциональное напряжение. Психолог Ольга Антипова объясняет, какие риски несёт этот тип партнёрства.

Условия для комфортных отношений

Для того чтобы отношения были гармоничными, необходимы ключевые составляющие: доверие, открытость, ощущение безопасности и близость как физическая, так и эмоциональная. Партнёры должны иметь возможность обсуждать трудности без страха осуждения и быть уверенными, что границы друг друга не будут нарушены.

Что такое свободные отношения

Формат friends with benefits часто выбирают те, кто недавно завершил долгие отношения и пока не ищет серьёзного партнёра. Для некоторых людей такой формат действительно подходит, если они полностью эмоционально независимы. «Реально счастливы в свободных отношениях только те, кому не нужен другой человек, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно», — отмечает Ольга.

На практике же случаев, когда оба партнёра действительно довольны отсутствием ответственности друг перед другом, крайне мало.

Причины, по которым свободные отношения могут быть травматичными

1. Круг общения

Выбирая свободные отношения, нужно быть готовым к эмоциональному напряжению. Партнёр может появиться на публике с кем-то ещё, а романтические жесты вроде прогулок, походов в кино или цветов будут не эксклюзивны. Общие друзья и знакомые могут обсуждать это, что добавляет стресс. Регулярные разговоры о здоровье и гигиене также становятся необходимостью.

2. Дружба заканчивается

Если свободные отношения возникли на основе дружбы, вернуться к прежним отношениям будет непросто. Потеря друга может быть болезненной, поэтому лучше заранее обсудить возможные сценарии развития событий.

3. Привязанность

Физический контакт редко обходится без эмоциональной близости. Один из партнёров может начать испытывать более сильные чувства, что приводит к ревности и негативно влияет на психику.

4. Короткий срок отношений

Статистика показывает, что свободные отношения редко длятся долго — обычно три-четыре месяца. Расставание может происходить из-за взаимных упрёков или стремления к новым приключениям.

5. Иллюзии

Иногда один из партнёров надеется, что отсутствие обязательств со временем превратится в обязательства. Если свободные отношения — попытка спасти разрушенные отношения, это может лишь усилить эмоциональную нестабильность и привести к потере внутренней опоры.

