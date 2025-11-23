Baltijas balss logotype
Счастливая новобрачная Бородина пожаловалась на травлю 0 296

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: А ей всегда так хорошо с любимым мужем.

А ей всегда так хорошо с любимым мужем.

Но вопреки ожиданиям, Ксюша отнеслась к нападкам тезки без лишних эмоций.

Николай Сердюков и Ксения Бородина сыграли свадьбу минувшим летом. Но еще до похода в ЗАГС влюбленных голубков жестко затравили в Сети. Некоторым поклонникам звезды «Дома-2» ее новый избранник так и не пришелся по вкусу. Однако не только простые обыватели усомнились в выборе телеведущей. Довольно грубым и циничным получилось и недавнее заявление известной оппонентки Ксении Бородиной. В одном из своих эфиров «провидица» Собчак на всю страну раструбила о разводе Бородиной и Сердюкова, которые пока только лишь налаживают семейный быт.

«Вот Ксюша Бородина скоро разведется. Кстати, а я вот пока замужем», - внезапно выдала Ксения Собчак в беседе с Прохором Шаляпиным.

«Блондинка в шоколаде» сделала это заявление неспроста, она прекрасно знакома с мнением пользователей Сети. Само собой, фанаты Ксении Бородиной стали ждать, когда же последует реакция из уст их любимцы. Выдержав недельную паузу, супруга блогера все-таки решила прокомментировать обидное заявление неугомонной тезки.

Но вопреки ожиданиям, Бородина отнеслась к нападкам Собчак без лишних эмоций и даже попыталась сгладить ситуацию при помощи шутки. Судя по всему, шатенка решила не провоцировать давнюю оппонентку, которая наверняка бы только порадовалась ее бурной реакции.

«Обидно бывает, когда ты пытаешься что-то скрыть, но твой секрет рассказали, а тебя опозорили. А это был просто пук в воздух: типа ты ко мне не идешь на интервью, поэтому я буду тебя покусывать теперь, где будет возможность… Я все равно не пойду к ней на интервью. Развода ей не желаю и никогда не желала. Как и любой женщине, ей бывает нелегко, я уверена в этом. Пусть, наоборот, живет долго и счастливо», - высказалась Бородина в соцсетях.

