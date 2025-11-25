Основной причиной того, что в 2020 году Меган Маркл настояла на их с принцем Гарри переезде в США, стало неприятие официальных королевских обязанностей. Герцогиня Сассекская рассказывала, что постоянные ограничения заставляли ее чувствовать себя в клетке, а следование протоколу в XXI веке она считала несовременным. При этом то, что точно нравилось Меган Маркл в королевской жизни, так это роскошь, и отказываться от нее она не стала даже после Мегсита. Однако заработать какие-то крупные деньги в новой стране супругам удавалось только дважды, а все их остальные проекты оказывались провальными.

Неплохие деньги паре принесли мемуары принца Гарри «Запасной», а также кулинарное шоу Меган Маркл. При этом тратят супруги баснословные суммы в год, и многие задаются вопросом, откуда у них берутся на это средства? В первое время принца Гарри поддерживал Карл III, однако из-за участившихся скандалов король прекратил финансирование сына. Также в 2024 году, в тот момент, когда ему исполнилось 40 лет, Гарри получил оставшуюся часть наследства от своей прабабушки — около 10 млн долларов, но и их надолго не хватило.

Как выяснилось недавно, вовсе не на все аспекты королевской жизни в США Меган Маркл и принцу Гарри приходится тратиться самостоятельно. В Америке у них появилась близкая подруга и по совместительству их покровительница, открывшая супругам доступ к своим благам. Речь идет о женщине по имени Виктория Джексон — она управляет собственным бьюти-брендом No Makeup Makeup и может похвастаться миллионами долларов на счетах.

Афишировать то, как она живет в своем особняке в Монтесито, Меган Маркл особенно не хочет, поэтому часто кочует по домам друзей. Например, именно в доме Виктории Джексон она недавно давала интервью журналу Harper’s Bazaar, а еще на одной из вилл Джексон в прошлом году собирала друзей на празднование дня рождения. Также у Виктории Джексон есть квартира в Нью-Йорке, где супруги прожили две недели в октябре во время своего визита в город. После они перебрались в особняк своей влиятельной подруги в Беверли-Хиллз, откуда поехали на вечеринку в честь дня рождения Крис Дженнер. С Крис их тоже в свое время познакомила Виктория Джексон — она состоит в закрытом клубе, членство в котором могут позволить себе только миллиардеры и миллионеры.

Также Виктория Джексон предоставляет Меган Маркл и принцу Гарри свой частный самолет — позволить себе личный они не могут, зато так экономят сотни тысяч долларов. В обмен супруги оказывают своей подруге ответные услуги, но выглядят они куда более скромно. Например, не так давно Меган показала в соцсетях, что красится пудрой No Makeup Makeup и назвала ее «великолепной». Также она несколько раз выступала в книжном магазине, совладелицей которого является Джексон. Саму женщину в американской прессе уже называют матерью-покровительницей пары. Меган Маркл с Викторией Джексон познакомила Глория Стайнем — икона феминизма.

История жизни Виктории Джексон весьма впечатляющая. Она рассказывала, что мать родила ее еще до своего совершеннолетия и ей пришлось расти в доме отчима-алкоголика. Когда ей самой было 17 лет, она пережила сексуализированное насилие со стороны друга семьи. Виктория пыталась сопротивляться, в результате чего получила несколько ножевых ранений. Мужчина в итоге оказался серийным насильником и получил большой тюремный срок. После школы она окончила курсы визажистов, а спустя 10 лет основала свой бренд косметики и благотворительный фонд. Основной философией марки было создание «макияжа без макияжа».

В 2008-м Виктория Джексон приостановила работу бренда: ее дочери диагностировали редкое аутоимунное заболевание — оптический нейромиелит. Предпринимательница пожертвовала около 80 млн долларов на создание эффективного лечения от недуга, сейчас ее дочери 31 год. Хобби Виктории Джексон — писательство, а также создание интерьеров для домов, на фоне чего они и нашли общий язык с Меган Маркл.