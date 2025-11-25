Baltijas balss logotype
Кто же эта Виктория Джексон, которая предоставляет Меган Маркл и принцу Гарри частный самолет

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Богатая американка покровительствует опальным отпрыскам британской монархии.

Богатая американка покровительствует опальным отпрыскам британской монархии.

обмен супруги оказывают своей подруге ответные услуги, но выглядят они куда более скромно.

Основной причиной того, что в 2020 году Меган Маркл настояла на их с принцем Гарри переезде в США, стало неприятие официальных королевских обязанностей. Герцогиня Сассекская рассказывала, что постоянные ограничения заставляли ее чувствовать себя в клетке, а следование протоколу в XXI веке она считала несовременным. При этом то, что точно нравилось Меган Маркл в королевской жизни, так это роскошь, и отказываться от нее она не стала даже после Мегсита. Однако заработать какие-то крупные деньги в новой стране супругам удавалось только дважды, а все их остальные проекты оказывались провальными.

Неплохие деньги паре принесли мемуары принца Гарри «Запасной», а также кулинарное шоу Меган Маркл. При этом тратят супруги баснословные суммы в год, и многие задаются вопросом, откуда у них берутся на это средства? В первое время принца Гарри поддерживал Карл III, однако из-за участившихся скандалов король прекратил финансирование сына. Также в 2024 году, в тот момент, когда ему исполнилось 40 лет, Гарри получил оставшуюся часть наследства от своей прабабушки — около 10 млн долларов, но и их надолго не хватило.

Как выяснилось недавно, вовсе не на все аспекты королевской жизни в США Меган Маркл и принцу Гарри приходится тратиться самостоятельно. В Америке у них появилась близкая подруга и по совместительству их покровительница, открывшая супругам доступ к своим благам. Речь идет о женщине по имени Виктория Джексон — она управляет собственным бьюти-брендом No Makeup Makeup и может похвастаться миллионами долларов на счетах.

Афишировать то, как она живет в своем особняке в Монтесито, Меган Маркл особенно не хочет, поэтому часто кочует по домам друзей. Например, именно в доме Виктории Джексон она недавно давала интервью журналу Harper’s Bazaar, а еще на одной из вилл Джексон в прошлом году собирала друзей на празднование дня рождения. Также у Виктории Джексон есть квартира в Нью-Йорке, где супруги прожили две недели в октябре во время своего визита в город. После они перебрались в особняк своей влиятельной подруги в Беверли-Хиллз, откуда поехали на вечеринку в честь дня рождения Крис Дженнер. С Крис их тоже в свое время познакомила Виктория Джексон — она состоит в закрытом клубе, членство в котором могут позволить себе только миллиардеры и миллионеры.

Также Виктория Джексон предоставляет Меган Маркл и принцу Гарри свой частный самолет — позволить себе личный они не могут, зато так экономят сотни тысяч долларов. В обмен супруги оказывают своей подруге ответные услуги, но выглядят они куда более скромно. Например, не так давно Меган показала в соцсетях, что красится пудрой No Makeup Makeup и назвала ее «великолепной». Также она несколько раз выступала в книжном магазине, совладелицей которого является Джексон. Саму женщину в американской прессе уже называют матерью-покровительницей пары. Меган Маркл с Викторией Джексон познакомила Глория Стайнем — икона феминизма.

История жизни Виктории Джексон весьма впечатляющая. Она рассказывала, что мать родила ее еще до своего совершеннолетия и ей пришлось расти в доме отчима-алкоголика. Когда ей самой было 17 лет, она пережила сексуализированное насилие со стороны друга семьи. Виктория пыталась сопротивляться, в результате чего получила несколько ножевых ранений. Мужчина в итоге оказался серийным насильником и получил большой тюремный срок. После школы она окончила курсы визажистов, а спустя 10 лет основала свой бренд косметики и благотворительный фонд. Основной философией марки было создание «макияжа без макияжа».

В 2008-м Виктория Джексон приостановила работу бренда: ее дочери диагностировали редкое аутоимунное заболевание — оптический нейромиелит. Предпринимательница пожертвовала около 80 млн долларов на создание эффективного лечения от недуга, сейчас ее дочери 31 год. Хобби Виктории Джексон — писательство, а также создание интерьеров для домов, на фоне чего они и нашли общий язык с Меган Маркл.

Читайте нас также:
