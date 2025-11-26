С 2022 года Светлана Лобода живет в Латвии, оставив успешную карьеру в России. По словам артистки, переезд стал настоящим «сбросом» профессиональной жизни, и сейчас она ощущает себя начинающей с самого начала.

Новый старт в карьере

"Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю всё с самого начала, как будто тех стадионов, которые были раньше, их и не было. Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. И осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты сам переместил себя в другое время, в другую среду. Как будто снова зарождаешься, как маленький артист. Снова маленькие залы, снова щупаешь почву под ногами, снова пытаешься искать музыку. И при этом стоишь неуверенно, не понимаешь, куда двигаться и что будет дальше. Да и сейчас мало уверенности в завтрашнем дне", — поделилась Лобода.

Трудности гастролей и вокальных занятий

Певица признается, что гастроли даются ей тяжело:

постоянные перелеты из города в город;

проблемы со связками из-за недосыпа и усталости;

ежедневные занятия с преподавателем по вокалу, чтобы поддерживать форму.

"Иначе понимаю, что я это не выгребу", — добавляет Лобода.

Позиция по музыкальным хитам

Хотя артистка выпускала песни на других языках, они не стали популярными. Ей предлагали перевести уже известные хиты на иностранный язык, но она категорически отказывается:

"У меня есть четкая позиция, и я всегда стараюсь её придерживаться. Я не буду переводить песни, которые любят миллионы, на украинский язык. Эти песни должны жить той жизнью, которой они жили все эти годы", — пояснила певица.

Реалии эмигрантской карьеры

Светлана Лобода не одна: многие известные артисты, переехавшие за границу, сталкиваются с необходимостью строить карьеру с нуля и адаптироваться к новой среде.