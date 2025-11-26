Baltijas balss logotype
Как будто я начинаю все с нуля»: Светлана Лобода о трудностях в карьере после переезда 3 1188

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как будто я начинаю все с нуля»: Светлана Лобода о трудностях в карьере после переезда

Певица рассказала, что ей приходится заново выстраивать сценическую жизнь в Латвии.

С 2022 года Светлана Лобода живет в Латвии, оставив успешную карьеру в России. По словам артистки, переезд стал настоящим «сбросом» профессиональной жизни, и сейчас она ощущает себя начинающей с самого начала.

Новый старт в карьере

"Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю всё с самого начала, как будто тех стадионов, которые были раньше, их и не было. Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. И осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты сам переместил себя в другое время, в другую среду. Как будто снова зарождаешься, как маленький артист. Снова маленькие залы, снова щупаешь почву под ногами, снова пытаешься искать музыку. И при этом стоишь неуверенно, не понимаешь, куда двигаться и что будет дальше. Да и сейчас мало уверенности в завтрашнем дне", — поделилась Лобода.

Трудности гастролей и вокальных занятий

Певица признается, что гастроли даются ей тяжело:

  • постоянные перелеты из города в город;
  • проблемы со связками из-за недосыпа и усталости;
  • ежедневные занятия с преподавателем по вокалу, чтобы поддерживать форму.

"Иначе понимаю, что я это не выгребу", — добавляет Лобода.

Позиция по музыкальным хитам

Хотя артистка выпускала песни на других языках, они не стали популярными. Ей предлагали перевести уже известные хиты на иностранный язык, но она категорически отказывается:

"У меня есть четкая позиция, и я всегда стараюсь её придерживаться. Я не буду переводить песни, которые любят миллионы, на украинский язык. Эти песни должны жить той жизнью, которой они жили все эти годы", — пояснила певица.

Реалии эмигрантской карьеры

Светлана Лобода не одна: многие известные артисты, переехавшие за границу, сталкиваются с необходимостью строить карьеру с нуля и адаптироваться к новой среде.

Переезд, новые условия и отсутствие привычной аудитории заставляют даже успешных звезд заново искать свой путь и подтверждать профессиональный статус.

#интервью #эмиграция #артист #музыка #певица #карьера
Оставить комментарий

(3)
  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    Когда был слушатель в сотнях миллионов, и гребла бабло лопатой за счет именно русскоязычных слушателей - все было в шоколаде. А теперь пригорюнилась. Блин. Если честно - то действительно песни были зажигательные. Но кому ты нужна на украине? в европе? в латвии? в эстонии? ты топила за то, чтобы оправдать убийства детей на пляже в сочи. Ну давай дальше. Для меня ты умерла. как деятель культуры. Всё. дальше - никому не нужна. Может на твои концерты будут ходить латышские националисты, чтоб послушать русские песни. Больше я не вижу применения

    6
    1
  • 26-го ноября

    кто её тут слушать будет? пусть пока побегает в розовых очках

    13
    0
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Не надо переезжать и будет легко

    26
    3
Читать все комментарии

Видео