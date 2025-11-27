Звание секс-символа приклеилось к новому возлюбленному Ирины Пеговой после выхода на экраны фильмов «Тариф на прошлое», «Без срока давности», «Я больше не боюсь» и «Гром: Трудное детство». Однако в последнее время о Сергее Марине вспоминают не только в контексте ролей. Огромный интерес теперь вызывает частная жизнь 37-летнего красавчика.

Отношения 47-летней Ирины Пеговой и Сергея Марина, который младше своей возлюбленной на 10 лет, завязались при весьма романтичных обстоятельствах. Будущие голубки встретились на съемках исторического телесериала «Царская прививка» в 2023 году. Артистка играла императрицу Екатерину II, а ее партнер - фаворита Григория Орлова.

По слухам, между коллегами сразу же вспыхнула страсть, вот только Пегова долго страдала из-за комплекса, связанного с возрастом. Но, судя по всему, красавчику-актеру все-таки удалось избавить возлюбленную от мрачных дум. Артисты теперь регулярно выходят в свет вместе, а не так давно Пегова и Марин делились атмосферными фото с отдыха в Дубае.

Как удалось выяснить, за плечами Сергея Марина – брак с землячкой по имени Татьяна (артист родился и вырос в селе Дубровки под Пензой). Правда, об отношениях красавца с этой девушкой ничего неизвестно – на тот момент артист еще не мог похвастаться бешеной популярностью, которая настигла его только время спустя. О чем Марин готов говорить взахлеб, так это о своем хулиганском детстве. Родители будущей знаменитости были обычными трудягами, перед которыми стояла одна задача – обеспечить сына самым необходимым.

«Так вышло, что я по большей части был предоставлен сам себе. Детство было дворовое… Тогда дурные компании не считались дурными, все это имело определенный статус. Моя репутация хулигана не считалась чем-то зазорным… Эта манера поведения долго оставалась со мной где-то на подкорке, лет до 25. У меня были проблемы с тем, чтобы научиться говорить «нет», даже если «да» вредило мне самому. Был страх обидеть человека или как-то не соответствовать его представлению о себе», — признался артист в одном из интервью.

Дебютной работой Сергея Марина в кино стал фильм «Байкер». Он тогда только закончил ВГИК, но сразу же приглянулся режиссеру. А после картины «Жизнь и приключения Мишки Япончика» актер почувствовал себя востребованным в профессии. Теперь же, когда Марин получил статус бойфренда знаменитой артистки, к его персоне прикован еще больший интерес. Впрочем, выход на экраны сериала «Душегубы» подтвердил и без того понятную истину – харизматичный и талантливый артист не нуждается в протекции возлюбленной. На вопрос о качествах, которые ему так приглянулись в Пеговой, Марин отвечает со свойственной ему прямотой: «Да там такой список, что можно продолжать бесконечно».