Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева тайно развелась с мужем ресторатором Игорем Бухаровым, сообщают СМИ.

Гузеева в июле этого года рассказала в эфире «Давай поженимся!», что они с мужем «разбежались бы миллион раз», если бы не его ум и образование.

«Он истина в последней инстанции. Я все время говорю детям: “Ой, откуда я знаю? Слушайте, идите спросите у Игоря, он лучше знает”. Вот это так важно. Он лучше знает, о больше знает. Он друг, он был другом всегда», — сказала она.

Соведущая Роза Сябитова вставила реплику, что у Бухарова «адовое терпение». Гузеева возразила: «Я думаю, что адовое терпение у меня».

«Это же видимость, никто же не знает, что происходит за закрытыми дверями. И все думают, что Игорь такой белый и пушистый, а это я…» — продолжила она.

Сябитова предположила, что Гузеева и дома «не выключает» свой темперамент, который демонстрирует в программе. Но та снова возразила, что ведет себя «тише воды, ниже травы».

«Все близкие друзья, которые меня знают, все удивляются — два разных человека», — заключила Гузеева.

СМИ выдвинули версию, что ведущая скрывает развод, чтобы «поддерживать имидж умудренной опытом жены, который важен для шоу». «Или же супруги все-таки помирились и сошлись, но не стали заново регистрировать отношения», — написала пресса.

Гузеева и Бухаров поженились в 1999 году, у них есть общая дочь Ольга, которой сейчас 25 лет. Телеграм-канал Mash 7 ноября показал видеокадры беседы с Гузеевой в аэропорту по возвращении из Грузии, в ходе которой она рассказала, что Ольга весной вышла замуж и что у нее родилась дочка, которую назвали Ивой — «Евой по-русски». Ольга была рядом с матерью и пыталась прервать съемку, а также тянула мать за рукав, уводя от репортеров.

Между тем, SHOT сообщает, что на звезду «Жестокого романса» подали заявление в полицию. Ведущую подозревают в пособничестве мошеннику. Гузеева неоднократно рекламировала недвижимость на Бали, которую активно продает ее «друг», бизнесмен Сергей Домогацкий. Он же не раз проводил розыгрыши, где якобы дарил виллы и дома победителям.

Известно, что на заверения актрисы в том, что Домогацкий предлагает действительно уникальный «продукт» за бюджетную стоимость, попались многие ее подписчики. Заплатив 200 000 долларов предпринимателю, они терпеливо ждали, когда объекты будут сданы. Но после поступления денег на счет, Домогацкий прекращал выходить на связь.

Стройка волшебным образом была заморожена, покупатели надеялись хотя бы на возврат уплаченной суммы, но зря. «Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — пояснил адвокат Александр Зорин.