Певица Валерия обрела пресловутое женское счастье с третьей попытки. Встреча с продюсером Иосифом Пригожиным подарила артистке чувство защищенности, о котором когда-то ей приходилось только мечтать.

Рассуждая об отношениях с любимым мужем, с которым знаменитость прожила более 20 лет, Валерия не пытается скрыть правду.

Со слов вокалистки, супруг отличается горячим темпераментом, так что порой в семье случаются и ссоры. Иосиф Пригожин ценит в возлюбленной ее умение оказывать моральную поддержку в тяжелых ситуациях. Что же касается Валерии, то в лице продюсера блондинка обрела не только мужчину, но и порядочного человека, на которого могут положиться даже ее близкие.

Я тоже небольшой эксперт в этой части. У меня было так, и было по-другому. Я не могу сказать, что у нас идеальный брак. Ну идеального ничего не бывает. Мы очень разные. Конечно, мы пытаемся как-то друг друга менять. Но все-таки, мне кажется, ключевой момент, это когда рядом с тобой появляется человек, который готов о тебе заботиться. Который готов снять с тебя груз проблем. И это настолько ценно, особенно когда ты всю жизнь сам нес эти проблемы… И он заботится не только о тебе, а обо всех тех, кто тебе дорог… Это прямо стена, и не только для меня», - рассуждает певица в свежем интервью.

До того как стать женой продюсера, артистка дважды обжигалась на отношениях с мужчинами. Конечно, в этом было и немало плюсов, ведь во втором браке вокалистка родила троих детей, которые теперь являются ее отрадой. Самое интересное, что Валерия никогда не видела себя одинокой.

Даже разведясь со вторым супругом и пережив немало потрясений, она продолжала верить, что рано или поздно она все-таки встретит подходящего человека. Но чтобы все получилось, артистка советует не зацикливаться на поисках избранника. Как только женщина выходит на охоту, мужчины нередко бросаются в россыпную.

«Кстати, лайфхак: мужчин привлекает какая-то расслабленность на эту тему. Вот реально, я настолько на эту тему всегда была расслаблена, что сама привлекала мужчин. Девочки, может стоит себя больше ценить… Может, девочки на себя много берут, и эта сила, она настолько захлестывает, а мужчины это чувствуют и думают :«О, пожалуй, я тут не конкурент, у нее силы больше, чем у меня», - рассказала Валерия, как ей удалось заарканить Пригожина.

В июле 2014 года Валерия, а также Иосиф Кобзон и Олег Газманов попали в чёрный список министерства иностранных дел Латвии, так как они «агрессивно поддерживали аннексию Крыма» и неуважительно отзывались о действиях властей Украины[77]. В ноябре Валерия написала письмо президенту Латвии Андрису Берзиньшу на латышском языке с просьбой дать оценку действиям министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса и отменить решение о запрете въезда на территорию страны.

Украинские активисты обвиняли Валерию и Кобзона в «открытой поддержке террористических организаций — „ДНР“ и „ЛНР“, против лидеров которых введены санкции Евросоюза». 1 декабря Берзиньш направил ответ на письмо, сообщив, что если министр изменит своё решение — то президент может сократить или отменить действующий запрет.

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за «роль в российской пропаганде». 20 июля 2023 года внесена в санкционный список Канады против «лиц использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину». Также была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.