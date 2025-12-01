Baltijas balss logotype
Ученые нашли связь между объемом талии и размером мозга 0 589

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Исследование показало, что избыточный жир в области живота может влиять не только на здоровье сердца, но и на мозг: чем больше висцерального жира, тем меньше серого вещества.

Что показало исследование

Масштабное исследование в Великобритании установило прямую взаимосвязь между объемом висцерального жира — жира вокруг внутренних органов — и сокращением объема серого вещества в мозгу. Ранее уменьшение объема мозга связывали с повышенным риском деменции.

Учёные уточняют, что речь идёт именно о висцеральном жире, а не о подкожных жировых складках. Этот тип жира также повышает риск сердечных заболеваний, инсультов, диабета II типа и гипертонии.

Интересно, что возможна обратная связь: меньший объем мозга может способствовать накоплению лишнего веса, что требует дальнейшего изучения.

#ожирение #ученые #мозг #здоровый образ жизни #сердце #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
