Исследование показало, что избыточный жир в области живота может влиять не только на здоровье сердца, но и на мозг: чем больше висцерального жира, тем меньше серого вещества.

Что показало исследование

Масштабное исследование в Великобритании установило прямую взаимосвязь между объемом висцерального жира — жира вокруг внутренних органов — и сокращением объема серого вещества в мозгу. Ранее уменьшение объема мозга связывали с повышенным риском деменции.

Учёные уточняют, что речь идёт именно о висцеральном жире, а не о подкожных жировых складках. Этот тип жира также повышает риск сердечных заболеваний, инсультов, диабета II типа и гипертонии.

Интересно, что возможна обратная связь: меньший объем мозга может способствовать накоплению лишнего веса, что требует дальнейшего изучения.